Двигатель развивает 800 Н·м, в паре с ним работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с поддержкой момента до 1050 Н·м

Представлен первый 4,0-литровый V8 мощностью 670 л.с. от Geely и Renault: он легче, чем Mercedes-AMG M177 ⁠ 9

Совместное предприятие Geely и Renault Horse Powertrain представило новый двигатель W40 — первый серийно готовый V8 в истории компании. Четырехлитровый агрегат оснащен двумя турбокомпрессорами, расположенными в развале цилиндров по схеме hot-V. Такая компоновка позволяет сократить впускной тракт. Масса двигателя составляет всего 200 кг, что меньше показателя 4,0-литрового V8 Mercedes-AMG M177, весящего 209 кг.

Мощность W40 достигает 500 кВт (670 л.с.), крутящий момент — 800 Н·м. Двигатель разработан для совместной работы с новой 8-ступенчатой трансмиссией Horse 8LDCT с двумя мокрыми сцеплениями. Время предварительного заполнения сцепления составляет менее 50 мс, а переключение передач занимает менее 20 мс. Коробка получила карбид-кремниевую систему управления и механический насос переменной производительности. Она рассчитана на входящий крутящий момент до 1050 Н·м.

Первым автомобилем с новой силовой установкой станет спорткар Lotus Type 135. Компания ранее отказалась от планов полностью перейти на электромобили и вернулась к разработке гибридных моделей. По словам главы Lotus Фэна Цинфэна, новинка должна объединить высокую мощность, эффективность и характерную для марки управляемость.