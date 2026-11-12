Теперь не только домены и хостинг: Руцентр — крупнейший в России корпоративный регистратор доменных имен — запускает собственное облако ⁠ 1

Российская компания Руцентр, известная услугами регистрации доменов и хостинга, выходит на рынок облачных вычислений. Новое направление охватит сегменты IaaS, PaaS и SaaS. «Ключевой акцент нового направления — безопасность, отказоустойчивость, геораспределенность и соответствие регуляторным требованиям, которые для бизнеса сегодня являются ключевым условием выбора провайдера», — рассказали в компании.

В линейку войдут облачные серверы, защищённая инфраструктура с учётом требований 152-ФЗ, кластеры баз данных MySQL и PostgreSQL, Kubernetes, S3-хранилище, виртуальные сети и инструменты резервного копирования. Для задач искусственного интеллекта и машинного обучения предусмотрены конфигурации с GPU. Оплата будет организована по модели pay-as-you-go — заказчики станут платить только за фактически использованные ресурсы.

Защищённые серверы получат сертифицированные средства безопасности, системы обнаружения вторжений и анализа уязвимостей, антивирусную защиту и защиту от DDoS-атак. Уровень защищённости инфраструктуры будет достигать УЗ-1 по требованиям 152-ФЗ.

Сейчас облачная платформа проходит закрытое тестирование. Корпоративные заказчики могут получить к ней доступ через персонального менеджера Руцентра. Публичный запуск запланирован до конца 2026 года.