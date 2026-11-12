Anthropic официально объявила о первичном размещении акций на Nasdaq под тикером ANT

Разработчик Claude предлагает инвесторам 825 млн акций по цене от $70 до $78. Торги начинаются 19 ноября

Anthropic официально объявила условия размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq. Компания и её действующие акционеры намерены продать 825 млн акций класса A по цене от $70 до $78 за штуку. При верхней границе диапазона объём размещения достигнет $64,35 млрд, а оценка компании с учётом полного разводнения капитала — около $1,4 трлн.

Основную часть акций — около 801,35 млн — продаёт сама Anthropic, ещё 23,65 млн принадлежат действующим акционерам. Кроме того, компания договорилась о частном размещении акций на $26 млрд в пользу крупных технологических инвесторов, среди которых Google, Nvidia, Microsoft, Amazon, AMD, Broadcom, Micron и TSMC. Это отдельная сделка, не входящая в объём публичного IPO.

Anthropic официально объявила о первичном размещении акций на Nasdaq под тикером ANT
Источник изображения: сгенерировано Muse

Anthropic подала регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и начала встречи с потенциальными инвесторами. Организаторами размещения выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley. Компания рассчитывает начать торги 19 ноября.

По масштабу это размещение претендует на место среди крупнейших IPO в истории, но рекордным не станет даже если Anthropic продаст все 825 млн акций по верхней границе диапазона. При максимальной цене размещения Anthropic не побьёт рекорд SpaceX: та привлекла $75 млрд в ходе IPO в июне 2026 года.

Официальные документы и материалы размещены на соответствующем сайте IPO Anthropic.

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