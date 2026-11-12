У Samsung получилось: ежедневно продается более 50 тыс. Galaxy Z Fold8, это самый популярный смартфон сегмента в третьем квартале 2026

Мировые поставки складных смартфонов в третьем квартале 2026 года сократились на 2% в годовом выражении, однако Samsung удалось не только избежать падения, но и значительно укрепить позиции.

По данным аналитической компании Smart Analytics Global (SAG), поставки складных устройств южнокорейского производителя выросли на 13%, а его доля рынка достигла 69%. Это максимальный показатель Samsung с 2023 года.

Главным драйвером роста стал Galaxy Z Fold8, на который пришлось около 55% всех поставок складных смартфонов Samsung. Если исходить из статистики SAG, за период с 7 августа по 30 сентября компания могла отгрузить примерно 2,85 млн таких устройств. Это соответствует среднему показателю более 50 тысяч смартфонов ежедневно.

Второе место на мировом рынке заняла Huawei с долей 14%, за ней расположилась Motorola с 8%. Остальные производители в совокупности столкнулись с сокращением поставок на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.