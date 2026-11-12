Wildberries возвращает наличные: в ПВЗ начали тестировать оплату через терминалы

Команда Wildberries начала тестировать оплату заказов наличными через терминалы самообслуживания «Элекснет». Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ). Пилотный проект запустили в 30 пунктах выдачи заказов в Серпухове. Если эксперимент окажется успешным, услугу могут распространить на всю сеть ПВЗ в России.

Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, покупателю нужно выбрать наличные при оформлении заказа. В пункте выдачи необходимо предъявить сотруднику QR-код, после осмотра или примерки товара перейти к терминалу и отсканировать код через камеру устройства. Затем останется проверить сведения о заказе на экране и внести деньги через купюроприемник. После этого товар можно забрать у сотрудника ПВЗ.

Изменить способ оплаты разрешается и непосредственно при получении заказа. По завершении тестирования Wildberries оценит востребованность услуги и решит, стоит ли запускать ее в других регионах.