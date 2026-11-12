От звонка врачу до заказа цветов: «Алиса AI» Яндекса перешла от советов к действиям ⁠ 6

Яндекс запустил в «Алисе AI» персонального ИИ-агента «Действуй!», который позволяет поручать нейросети многоэтапные задачи. Она сможет самостоятельно звонить в организации, бронировать услуги, искать информацию на сайтах, заполнять формы и работать с файлами. При этом важные действия агент будет согласовывать с пользователем.

Например, нейросети можно поручить записаться к врачу, забронировать столик или уточнить детали встречи по телефону. Во время разговора в чате будет отображаться расшифровка беседы. Также агент способен работать с несколькими сайтами через облачный «Яндекс Браузер», собирать сведения и заполнять необходимые формы. Если потребуется авторизация в личном кабинете, управление страницей передадут пользователю.

Для выполнения поручений доступны плагины «Яндекс Музыки», «Яндекс Еды», «Яндекс Путешествий», «Яндекс Цветов», «Умного дома» и «Погоды», а также Aviasales и других сервисов. Пользователи могут подключать собственные инструменты через MCP-серверы и настраивать инструкции для регулярных задач, в том числе рабочих.

Каждому пользователю выделяется отдельный виртуальный компьютер, на котором агент взаимодействует с браузером, файлами и телефонными сервисами. Все его действия отображаются в чате. Покупки, заказы и бронирования требуют дополнительного подтверждения.

Доступ к «Действуй!» на первом этапе откроют нескольким тысячам наиболее активных пользователей чата с подпиской «Алиса Плюс». В дальнейшем режим появится у всех подписчиков на сайте и в мобильном приложении «Алиса AI».