Тысячи подводных роботов охраняют 50 млн лососей и форелей — они лазерами отстреливают морских вшей

Компания Stingray Marine Solutions ввела в эксплуатацию на норвежских фермах подводных роботов, которые сочетают в себе стереокамеры, подсветку синим светом и высокоточные лазеры для обнаружения и уничтожения отдельных морских вшей, пока рыбы свободно плавают. Синий свет улучшает контраст между паразитом и кожей лосося, позволяя программному обеспечению системы отличать цель от хозяина.

По данным компании Stingray, устройства могут испускать до пяти лазерных импульсов в секунду и работать непрерывно, 24 часа в сутки. Компания заявляет, что более 2000 ее роботов в настоящее время защищают более 50 миллионов лососей и форелей на норвежских фермах.

Источник изображения: gadgetreview // Stingray

Паразиты в норвежском лососеводстве наносят большой ущерб. Морские вши прикрепляются к рыбе и питаются ее кожей, вызывая повреждение тканей, стресс и ухудшение здоровья миллионов животных, содержащихся в садках.

Стандартные методы борьбы с паразитами, применяемые в отрасли, включая механическое удаление и термическую обработку (кратковременное погружение в горячую воду для удаления паразитов), создают второй ряд проблем, связанных с благополучием животных, наряду с первым. Норвежский ветеринарный институт определяет травмы, полученные в результате обработки от паразитов, как одну из основных причин смертности и ухудшения благополучия лосося, выращиваемого на фермах.