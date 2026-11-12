BMW и Skoda ограничили производство из-за перебоев с поставками из Украины ⁠ 3

Европейские автопроизводители столкнулись с нехваткой кабельных жгутов, которые поставлялись из Украины.

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах, причиной стало повреждение производственной инфраструктуры немецкого поставщика Kromberg & Schubert. Проблемы затронули заводы компании в Житомире и Луцке. Эти площадки производят компоненты для нескольких европейских автоконцернов.

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BMW испытывала трудности с поставками деталей на протяжении более двух недель. В результате концерн отменил рабочие смены на предприятиях в Регенсбурге, Лейпциге и британском Оксфорде. В компании назвали ситуацию кратковременным дефицитом и заявили, что приняли меры для стабилизации поставок и возобновления производства. Skoda также несколько недель испытывала перебои: нехватка кабельных жгутов ограничила выпуск электрических кроссоверов Enyaq и Elroq.

Kromberg & Schubert со штаб-квартирой в баварском Абенсберге пока не ответила на запрос Handelsblatt о ситуации.