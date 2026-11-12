Starlink Mini 2 показали вживую: встроенная батарея обеспечит до 4,5 часа автономной работы

Новинка получила Wi-Fi 6, увеличенную на 50% зону покрытия и корпус на 40% тоньше предшественника.

Компания SpaceX выпустила Starlink Mini 2 — обновленную версию компактного спутникового терминала для доступа в интернет.

Об анонсе устройства мы уже писали, а теперь его продемонстрировали вживую на видео. Главным нововведением стала встроенная аккумуляторная батарея емкостью 71 Вт·ч, обеспечивающая до 4,5 часа работы без подключения к внешнему источнику питания. Оригинальный Starlink Mini такой возможности не имеет и требует отдельного питания.

Starlink Mini 2 показали вживую: встроенная батарея обеспечит до 4,5 часа автономной работы
Источник изображения: teslaownersSV // SpaceX

Starlink Mini 2 получил модуль Wi-Fi 6 вместо Wi-Fi 5, а площадь покрытия беспроводной сети увеличилась со 111 до 167 м². Толщина корпуса сократилась с 38,5 до 23,1 мм — почти на 40%. Новинка также поддерживает прямую зарядку через USB-C мощностью 60 Вт, тогда как предыдущей модели для этого требовался специальный кабель-адаптер. Масса устройства с аккумулятором и подставкой составляет 1,6 кг против 1,16 кг у первой версии.

Обе модели имеют защиту от пыли и воды по IP67, однако Starlink Mini 2 получил усиленные материалы и переработанный корпус. Терминал может оставаться подключенным к интернету во время зарядки, а аккумулятор можно заменить на запасной, который будет продаваться отдельно. 

Сети и серверыStarlinkИсточники:ShervinShares

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