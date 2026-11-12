AI Top Aero предназначен для локального запуска крупных ИИ-моделей и поддерживает CUDA, Ollama и ComfyUI

Литровый ПК Gigabyte с процессором Nvidia Grace и графикой Blackwell получил 128 ГБ ОЗУ и SSD на 4 ТБ

Компания Gigabyte представила компактный компьютер AI Top Aero объемом всего 1 л, построенный на платформе Nvidia RTX Spark. Новинка предназначена для работы с искусственным интеллектом и получила однокристальную систему Nvidia RTX Spark N1X Superchip, объединяющую 20-ядерный процессор Grace и графический ускоритель на архитектуре Blackwell.

Компьютер поддерживает до 128 ГБ объединенной оперативной памяти LPDDR5X, доступной одновременно процессору и графическому ускорителю. Это позволяет использовать весь объем памяти для загрузки и обработки крупных ИИ-моделей. Для сравнения, в традиционном настольном компьютере получение 128 ГБ видеопамяти потребовало бы установки нескольких дискретных видеокарт. Подсистема хранения данных предусматривает SSD PCIe 5.0 емкостью до 4 ТБ. Чтобы справиться с тепловыделением мощных компонентов в корпусе объемом 1 л, Gigabyte разработала специальную систему охлаждения, рассчитанную на продолжительные вычислительные нагрузки.

Источник изображения: gizmochina // Gigabyte

AI Top Aero работает под управлением Windows и поддерживает платформу Nvidia CUDA, а также инструменты LM Studio, Ollama и ComfyUI. Компьютер совместим с моделями Nvidia Nemotron и протоколом Nvidia Pair, позволяющим распределять задачи инференса между несколькими устройствами в локальной сети.

Среди интерфейсов предусмотрены USB Type-C и Ethernet со скоростью до 10 Гбит/с, также заявлена поддержка Wi-Fi 7.