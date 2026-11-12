В России запустили производство нового кроссовера Votour V6

На заводе холдинга АГР в Сестрорецке (Санкт-Петербург) началось производство полного цикла кроссовера Votour V6. Модель стала второй в линейке российского бренда Votour, созданного в рамках партнёрства АГР и Defetoo. В начале ноября на этой же площадке запустили выпуск кроссовера Votour V5.

Источник изображения: АГР

Производство включает три основных этапа: сварку кузова, окраску и сборку автомобиля. На предприятии применяются роботизированные комплексы, системы машинного зрения и компьютерного анализа, которые контролируют точность операций и соблюдение технологических требований. Для перемещения компонентов используются автономные транспортные средства.

Отдельное внимание уделяется антикоррозийной защите кузова. Скрытые полости обрабатывают воском с помощью автоматизированной системы, а днище и другие элементы покрывают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными составами. Это должно повысить устойчивость автомобиля к влаге и дорожным реагентам.

Внешне Votour V6 отличается безрамочной решёткой радиатора, светодиодной оптикой, рельефными колёсными арками и 19-дюймовыми дисками. Задние фонари объединены в сплошную световую полосу, а на крышке багажника установлен спойлер.

Продажи кроссовера в России планируется начать до конца 2026 года. Информацию о двигателях, технических характеристиках и комплектациях производитель раскроет позднее.