Российские сайты под угрозой: в ноябре ожидается новая волна отзыва сертификатов

С июля 2026 года иностранные удостоверяющие центры отозвали 10 974 SSL/TLS-сертификата примерно у 1,3 тыс. российских компаний. Об этом сообщили «Руцентр» и ТЦИ (Технический центр Интернет). Как отметили в «Руцентре», японский центр GlobalSign уже запланировал новый массовый отзыв.

Наибольшее количество отзывов пришлось на GlobalSign — 4 830 сертификатов, греческий HARICA — 3 456 и итальянский Actalis — 930. Только в октябре компании потеряли 108 сертификатов, в том числе 24 wildcard-сертификата, которые обеспечивают защиту основного домена и его поддоменов.

По данным «Руцентра», поводом для отзыва может стать как включение организации в санкционные списки ЕС и США, так и жалоба третьих лиц. При этом отсутствие компании под санкциями не гарантирует сохранность сертификата: проверка обращений удостоверяющими центрами не исключает ошибок.

В ТЦИ также отметили, что публичные сведения об отозванных сертификатах могут представлять дополнительный риск. По доменным именам злоумышленники иногда способны определить назначение размещенных систем и выбрать потенциальные цели для атак. Кроме того, 14% отзывов затронули домены за пределами российской национальной зоны.