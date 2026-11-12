Nissan готова платить, лишь бы владельцы Toyota RAV4 пересели на Nissan X-Trail

Nissan решила переманить покупателей у Toyota необычным способом: компания предлагает дополнительную скидку $1500 владельцам RAV4, которые готовы обменять свой кроссовер на новый гибридный Rogue (он же X-Trail). Специальная программа действует в США до 4 января 2027 года и распространяется на автомобили Toyota RAV4 2021 года выпуска и новее, сдаваемые в trade-in при покупке нового Nissan Rogue Hybrid.

Бонус можно суммировать с другими предложениями Nissan. Например, покупателям доступен кредит на 60 месяцев под 4,9% годовых.

Столь адресная акция неслучайна: Nissan пытается сократить отставание от одного из самых популярных кроссоверов американского рынка. В 2025 году Toyota продала в США 479 288 экземпляров RAV4. Однако за январь — сентябрь 2026 года продажи модели снизились почти на 30% — до 253 664 автомобилей (на это повлияли в первую очередь производственные ограничения, а не снижение спроса).

Nissan Rogue за тот же период разошёлся тиражом 201 991 экземпляр — на 26,2% больше, чем годом ранее. Выход гибридной версии должен помочь компании укрепить позиции в этом сегменте.

Новый Rogue Hybrid стал первой моделью Nissan в США с фирменной гибридной системой e-Power. Она построена на бензиновом трёхцилиндровом турбомоторе объёмом 1,5 л и мощностью 148 л. с., который работает исключительно как генератор, подзаряжая компактную тяговую батарею ёмкостью 1,67 кВт·ч. Колёса приводятся в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 225 л. с.

Стартовая цена Nissan Rogue Hybrid составляет $37 065 с учётом доставки. Для сравнения, Toyota RAV4 Hybrid стоит от $33 495. Его гибридная силовая установка сочетает атмосферный 2,5-литровый бензиновый двигатель, два электромотора и вариатор. Совокупная мощность составляет 226 л. с. в переднеприводной версии и 236 л. с. в полноприводной.