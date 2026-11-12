1 млрд рублей на безопасность: «Яндекс Go» не допустил 751 тысячу пользователей до аренды самокатов

Команда «Яндекс Go» за пять лет направила 1 млрд рублей на повышение безопасности поездок на электросамокатах. Об этом говорится в третьем комплексном отчёте сервиса, в котором также подведены итоги сезона-2026. По данным компании, количество происшествий на 100 тыс. поездок за год сократилось на 30% по сравнению с 2025 годом.

За пять лет сервис создал 4490 медленных и запретных зон в парках и других общественных пространствах. В первых самокаты автоматически снижают скорость, во вторых — полностью останавливаются. Для нарушителей правил предусмотрены ограничения скорости до 20 км/ч или блокировка аренды.

Кроме того, компания разработала собственную модель самоката с укороченной платформой, затрудняющей поездки вдвоём, дополнительным упором для равновесия и боковыми огнями, сигнализирующими о торможении. Обучение безопасному вождению за это время прошли 12 млн человек.

В сезоне-2026 «Яндекс Go» выписал около 120 тыс. штрафов. Большинство из них связано с неправильной парковкой (62%), ещё 21% — с поездками вдвоём, 10% — с управлением самокатами несовершеннолетними.

Для ограничения доступа детей к аренде фотопроверку возраста распространили на все 190 городов присутствия. За сезон её запросили у 1,15 млн пользователей. В результате 751 тыс. человек пока не получили доступ к аренде. В 2027 году сервис намерен расширить проверку через «Госуслуги» на другие регионы, а также добавить подтверждение возраста через Max.