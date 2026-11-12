Совет директоров Nvidia готовится уволить Дженсена Хуанга после двух внебрачных связей

По данным WSJ, совет планирует обсудить будущее гендиректора уже в ближайшие дни. Одна из связей, как утверждается, была с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая

Nvidia может лишиться своего сооснователя и генерального директора Дженсена Хуанга: совет директоров компании готовится отстранить его от должности после сообщений о двух внебрачных связях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По их данным, заседание, на котором директора намерены определить будущее 63-летнего руководителя, может состояться уже 12 ноября.

Одна из связей, о которой пишет издание, была с женщиной, подозреваемой американской разведкой в работе на Китай. 8 ноября Nvidia объявила о независимом расследовании этих обстоятельств, поручив его комитету независимых директоров. Тогда совет заявил, что доверяет Хуангу и не располагает основаниями считать, что произошедшее поставило под угрозу национальную безопасность или коммерческие секреты компании.

В тот же день Хуанг признал в письме сотрудникам, что состоял в отношениях с этой женщиной. Для юридического сопровождения расследования совет привлёк Wachtell, Lipton, Rosen & Katz — одну из ведущих юридических фирм США. Работу со стороны фирмы возглавил Джун Ким, ранее исполнявший обязанности федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка.

11 ноября The New York Times сообщила ещё об одной внебрачной связи Хуанга — с топ-менеджером Nvidia, которая непосредственно ему подчиняется. Именно сообщения о двух отношениях, включая связь с сотрудницей компании, WSJ называет причиной, по которой совет директоров готовится отстранить руководителя. При этом официального решения об увольнении пока не объявлено.

В случае ухода Хуанга Nvidia придётся искать нового руководителя для одной из самых дорогих компаний мира. Очевидного преемника у него пока нет.

Между тем Илон Маск заявил, что счёл бы за честь принять Хуанга на работу. Акции Nvidia на внебиржевых торгах подешевели примерно на 8% — однако связывать это движение исключительно с сообщениями об отставке без дополнительных данных нельзя.