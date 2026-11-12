Starlink Speed Loader, который используют для загрузки спутников в Starship, показали вживую

Специализированная система Starlink Speed Loader покинула производственный комплекс Starfactory и направилась к кораблю Ship 42.

Оборудование предназначено для загрузки крупных спутников Starlink V3 непосредственно в грузовой отсек Starship. На борту корабля разместят 26 аппаратов нового поколения, которые после выхода на орбиту пополнят спутниковую группировку SpaceX.

Подготовка оборудования связана с предстоящим испытательным полетом Starship Flight 15. В качестве первой ступени будет использоваться ускоритель Booster 22, который уже готов к запуску, а Ship 42 выступит носителем спутников.

Starlink Speed Loader представляет собой специализированную систему ускоренной загрузки, разработанную с учетом габаритов и особенностей новых аппаратов V3.

Запуск Flight 15 предварительно намечен в ночь с 13 на 14 ноября 2026 года. В этот раз планируется вернуть обе ступени на Землю.