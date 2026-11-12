22000 мАч и фонарь на 1000 люмен: в России появились новые «неубиваемые» смартфоны Ulefone

Компания diHouse объявила о начале продаж в России двух защищённых смартфонов Ulefone — Armor 24 Pro и Armor 22 Pro. Устройства рассчитаны на использование в сложных условиях, в том числе на строительных площадках, промышленных объектах и в логистике.

Ulefone Armor 24 Pro выделяется аккумулятором ёмкостью 22 000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. Смартфон также может работать как внешний аккумулятор. В корпус встроен светодиодный фонарь яркостью до 1000 лм, а разъём uSmart позволяет подключать эндоскоп и микроскоп. Модель оснащена 6,78-дюймовым FHD+ экраном с частотой 120 Гц, SoC MediaTek Helio G200, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера и модуль ночного видения имеют разрешение 64 Мп.

Armor 22 Pro получил 6,58-дюймовый дисплей с аналогичной частотой обновления и ту же SoC. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, накопителя — 128 или 256 ГБ. Камерный блок включает два модуля по 64 Мп, один из которых оснащён инфракрасной подсветкой для ночной съёмки. Ёмкость аккумулятора — 6600 мАч, мощность зарядки — 33 Вт. Толщина корпуса составляет 15 мм.

Обе модели соответствуют IP68, IP69K и MIL-STD-810H, предусматривающим защиту от воды, пыли и механических воздействий. Стоимость Armor 22 Pro составляет 23 тысячи рублей за версию на 128 ГБ и 27 тысяч рублей за вариант на 256 ГБ. Armor 24 Pro оценён в 35 тысяч рублей.