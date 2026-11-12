Владельцы iPhone смогут общаться с ИИ-помощником голосом, проверять расписание, разбирать электронную почту и искать интересные места по пути

Gemini больше не эксклюзив Android Auto: ИИ-помощник Google появился в Apple CarPlay

Компания Google добавила приложение Gemini в мультимедийную систему Apple CarPlay. Теперь владельцы iPhone могут обращаться к ИИ-помощнику непосредственно с экрана автомобиля, используя голосовой режим Gemini Live. Ранее чат-бот был доступен в CarPlay только через приложение Google Maps.

Для начала разговора достаточно нажать на значок Gemini на дисплее. Пользователь может продолжить предыдущий диалог или создать новый. Ассистент поддерживает свободное общение: водитель может задавать уточняющие вопросы, менять тему и прерывать разговор.

С помощью Gemini можно проверить расписание, подготовиться к предстоящей встрече, прослушать сводку непрочитанных писем и получить краткое содержание переписки в Gmail. Также чат-бот способен предложить места поблизости, рассказать о достопримечательностях или помочь обдумать рабочие задачи.

История разговоров автоматически синхронизируется с приложением Gemini на iPhone. Начатые в автомобиле диалоги сохраняются и остаются доступными после завершения поездки.

Обновление распространяется по всему миру для пользователей iOS на всех языках, поддерживаемых Gemini Live. Для работы необходимо установить последнюю версию приложения Gemini, разрешить доступ к микрофону и хотя бы один раз запустить голосовой режим на iPhone. Google рекомендует пользоваться помощником без необходимости отвлекаться от дороги.