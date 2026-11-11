От атаки до восстановления: в платформе «Ковчег» появились «Бункер» и «Феникс»

«Бункер» изолирует данные от основной инфраструктуры, а «Феникс» позволяет проверить их и развернуть системы в отдельной среде после сбоя или кибератаки

ИТ-сервис-провайдер РТК-ЦОД расширил платформу резервного копирования и восстановления данных «Ковчег», добавив в нее два модуля — «Бункер» и «Феникс». Новые компоненты обеспечивают дополнительные уровни защиты резервных копий и позволяют восстанавливать ИТ-инфраструктуру в изолированной среде.

От атаки до восстановления: в платформе «Ковчег» появились «Бункер» и «Феникс»
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Обновленную архитектуру платформы представили на CNews Forum. В ее основе остается модуль «Резерв», который хранит копии критически важных данных на удаленной площадке, отдельно от основной инфраструктуры заказчика. Доступ к ним ограничен ролевой моделью, а изменение или удаление резервных копий исключено даже при полной компрометации ИТ-систем компании.

«Бункер» создает дополнительную копию данных на отдельной физической площадке. По расписанию он получает снимки информации из модуля «Резерв» и переносит их в изолированное хранилище с защитой от изменений. Для усиления безопасности хранилище можно отключать между сеансами передачи данных.

Модуль «Феникс» предназначен для восстановления систем. Он позволяет развернуть резервные копии в отдельной доверенной среде, проверить их и только после этого вернуть данные в рабочую инфраструктуру. Решение может использовать облачные или выделенные серверные мощности, а также инфраструктуру самого заказчика. Для крупных компаний предусмотрено создание отдельной резервной площадки, которая активируется при аварии основного ЦОД.

Сети и серверыРТК-ЦОДРоссияИсточники:РТК-ЦОД

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