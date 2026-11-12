До двух недель без подзарядки, керамика, AMOLED и 150 режимов: в России стартуют продажи Xiaomi Watch S5

Компания Xiaomi объявила о скором выходе на российский рынок смарт-часов Xiaomi Watch S5 с корпусом диаметром 41 мм. Продажи новинки начнутся 16 ноября 2026 года. Устройство получило 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей, средства мониторинга здоровья и более 150 спортивных режимов.

Часы оснащены круглым экраном с пиковой яркостью до 3000 нит. Толщина корпуса составляет 9,9 мм. Модель представлена в трёх исполнениях: чёрном и голубом с ремешками из фторкаучука, а также белом керамическом с кожаным ремешком.

За работу устройства отвечает Xiaomi HyperOS 4. Система включает обновлённый интерфейс, центр управления и интеллектуального помощника Minus One Screen, который объединяет сведения о погоде, расписании, тренировках и состоянии здоровья. Автономность достигает 14 дней благодаря аккумулятору ёмкостью 590 мАч.

Xiaomi Watch S5 41mm отслеживают физическую активность, сон и более 50 показателей здоровья. Также предусмотрены анализ восстановления организма и инструменты для контроля менструального цикла на базе технологий Clue. Часы поддерживают Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi и водозащиту (5 ATM).

Стоимость чёрной и голубой версий составит 23 тысячи рублей, белой керамической — 25 тысяч рублей. С 16 по 29 ноября первые две модификации можно будет приобрести за 20 тысяч рублей.