От расходов до больших целей: Сбер готовит нового финансового ИИ-помощника

Он сможет анализировать финансовое положение пользователя, составлять планы, выполнять рутинные поручения и подключать необходимые сервисы с разрешения клиента

Команда Сбера представила планы по запуску нового ИИ-помощника на базе большой языковой модели GigaChat. Он появится в приложении «Сбербанк Онлайн» и будет выполнять повседневные финансовые поручения, а также помогать пользователям двигаться к долгосрочным целям. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царёв на Дне инвестора 12 ноября.

От расходов до больших целей: Сбер готовит нового финансового ИИ-помощника
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

По словам представителя Сбера, существующими ИИ-помощниками банка ежемесячно пользуются более 12 млн клиентов. Среди них — сервис для анализа расходов и поиска возможностей экономии, инвестиционный помощник для оценки портфеля и инструмент, который выявляет траты, подходящие для оформления налогового вычета.

Новый помощник сможет объединять доходы, обязательства и финансовые планы пользователя в единую систему. Клиент будет самостоятельно определять цели и принимать ключевые решения, тогда как ИИ возьмёт на себя анализ данных, подбор вариантов и выполнение рутинных операций. В перспективе агент сможет с согласия пользователя подключать сторонние сервисы и выполнять одобренные им действия.

Искусственный интеллектСберГигаЧатИсточники:Сбер

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