От расходов до больших целей: Сбер готовит нового финансового ИИ-помощника

Команда Сбера представила планы по запуску нового ИИ-помощника на базе большой языковой модели GigaChat. Он появится в приложении «Сбербанк Онлайн» и будет выполнять повседневные финансовые поручения, а также помогать пользователям двигаться к долгосрочным целям. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царёв на Дне инвестора 12 ноября.

По словам представителя Сбера, существующими ИИ-помощниками банка ежемесячно пользуются более 12 млн клиентов. Среди них — сервис для анализа расходов и поиска возможностей экономии, инвестиционный помощник для оценки портфеля и инструмент, который выявляет траты, подходящие для оформления налогового вычета.

Новый помощник сможет объединять доходы, обязательства и финансовые планы пользователя в единую систему. Клиент будет самостоятельно определять цели и принимать ключевые решения, тогда как ИИ возьмёт на себя анализ данных, подбор вариантов и выполнение рутинных операций. В перспективе агент сможет с согласия пользователя подключать сторонние сервисы и выполнять одобренные им действия.