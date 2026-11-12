Компактный экран 6,4 дюйма, 7200 мАч, 200 Мп: Xiaomi 18 уже можно заказать в Китае

Xiaomi 18 начал появляться в каталогах китайских ретейлеров. Некоторые магазины уже принимают слепые предзаказы — покупатели могут внести возвратный депозит, чтобы получить приоритет при выборе расцветки и дополнительные бонусы на старте продаж. При этом сама Xiaomi пока не объявила ни дату выхода смартфона, ни его характеристики. Впрочем, спецификации уже раскрыты инсайдерами и регуляторами.

Xiaomi 18 Pro Источник изображения: Xiaomi

По предварительным данным, Xiaomi 18 представят в Китае в декабре. Ранее устройство с каталожным номером M261DB прошло сертификацию 3C, которая подтвердила поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Эту модель связывают именно со стандартным Xiaomi 18.

Согласно утечкам, смартфон получит плоский 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6. В основной камере будут три модуля с датчиками разрешением 200 Мп (в главном), 50 Мп (в модуле со сверхширокоугольным объективом) и 200 Мп (в модуле с телеобъективом, который обеспечит трёхкратный оптический зум). Также устройству приписывают аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с поддержкой проводной 100 ваттной зарядки. Работать смартфон будет под управлением HyperOS 4 на базе Android 17.

А пока в Китае готовятся встречать Xiaomi 17, на глобальном рынке готовятся выйти Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max — премьера состоится 17 ноября в Париже.