Работают даже при отключении мобильного интернета: 900 веб-ресурсов включены в белый список сервисов

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что перечень сайтов и сервисов, доступных во время ограничений мобильного интернета, уже насчитывает около 900 ресурсов. По его словам, список не может расти бесконечно.

Белый список начали формировать в 2025 году на фоне регулярных отключений мобильного интернета в российских регионах из-за угроз атак беспилотников. В пилотном режиме механизм заработал в начале сентября того же года.

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В 2025 году ограничения мобильного интернета стали распространяться на все большее число регионов. В результате пользователи теряли доступ не только к сайтам, но и к мессенджерам, онлайн-картам, банковским приложениям, такси и другим повседневным сервисам. Белый список призван сохранить работу наиболее важных из них во время таких ограничений.

Минцифры ранее сообщало, что список формируется с учетом популярности ресурсов и социального значения сервисов. В него постепенно включали государственные порталы, банки, маркетплейсы, службы доставки, навигационные платформы, СМИ и другие площадки.