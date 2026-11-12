iPhone 18 Pro Max обошел Samsung Galaxy S26 Ultra и 30 других моделей смартфонов в большом тесте на автономность

Издание CNET опубликовало результаты масштабного тестирования автономности 32 смартфонов, представленных на американском рынке. Первое место в общем зачёте занял Apple iPhone 18 Pro Max. Всего журналисты проверили 28 новых моделей 2026 года и ещё четыре смартфона предыдущих поколений. На испытания ушло более 120 часов.

Тестирование включало два основных этапа. В первом смартфоны в течение трёх часов непрерывно воспроизводили видео при максимальной яркости экрана и подключении к Wi-Fi. Во втором проводили 45-минутное испытание с воспроизведением видео, видеозвонками, играми и просмотром социальных сетей. В обоих случаях фиксировали процент заряда, израсходованный устройством.

В 45-минутном тесте заряд iPhone 18 Pro Max снизился всего на 1%, аналогичный результат показал iPhone Duo. Третью позицию занял Google Pixel 11 Pro XL (минус 3%). В испытании с непрерывным воспроизведением видео лучше всех показал себя iPhone 18 Pro: за три часа его аккумулятор разрядился лишь на 6%.

Победу iPhone 18 Pro Max специалисты CNET объясняют сочетанием нескольких факторов: увеличенной ёмкостью аккумулятора, оптимизациями iOS 27 и повышенной энергоэффективностью процессора A20 Pro.

При этом тестирование показало, что большая батарея сама по себе не гарантирует лучшую автономность. На расход энергии влияют яркость дисплея, эффективность однокристальной системы и даже функции искусственного интеллекта.