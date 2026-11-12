Создатели Nothing Phone показали совершенно новый продукт⁠ без экрана

Генеральный директор Nothing Карл Пей подтвердил, что компания выпустит свой первый продукт, созданный на основе искусственного интеллекта, в следующем месяце. Кроме того, Пей представил дизайн будущего безэкранного устройства.

На видео показано устройство с закругленными углами. На передней панели расположена большая физическая кнопка с красной точкой, возможно, для записи, а также два светодиодных индикатора, которые загораются оранжевым и зеленым цветом.

Пока что никаких подробностей об устройстве, включая его название, не раскрыто.