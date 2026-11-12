SpaceX готовит собственную серверную стойку Kessel с 72 ускорителями Nvidia Rubin

Система предназначена как для наземных, так и для орбитальных дата-центров.

SpaceX и xAI разрабатывают собственную версию вычислительной системы Nvidia Vera Rubin NVL72 под кодовым названием Kessel.

Она сохранит базовую конфигурацию платформы Nvidia: 72 графических процессора Rubin, 36 процессоров Vera и девять блоков коммутаторов NVLink. Однако вместо традиционных кабельных соединений компания Илона Маска намерена использовать массивную 84-слойную печатную плату, которая объединит вычислительные модули и коммутаторы. Конструкция предусматривает размещение вычислительных блоков и коммутаторов по разные стороны пассивной платы.

SpaceX готовит собственную серверную стойку Kessel с 72 ускорителями Nvidia Rubin
Источник изображения: tomshardware

Главной особенностью Kessel станет именно эта плата с использованием сверхмалопотерных материалов M10 с медным покрытием. Для сравнения, архитектура Nvidia Kyber использует 156-слойную плату с материалами M9. Сокращение количества слоев почти вдвое может упростить производство и повысить выход годных изделий, однако изготовление 84-слойной платы остается крайне сложной и дорогой задачей. Даже небольшие дефекты внутренних слоев способны привести к браку всей конструкции. При этом современные серверные материнские платы обычно имеют 15–20 слоев.

Еще одно отличие заключается в подходе к закупкам компонентов. SpaceX намерена приобретать у Nvidia непосредственно ускорители, процессоры, коммутаторы и сетевые компоненты, а остальные элементы системы заказывать у сторонних поставщиков. Это позволит самостоятельно выбирать производителей плат и партнеров по сборке, адаптируя оборудование под собственную инфраструктуру, включая размещение вычислительных мощностей на орбите. 

Сети и серверыNvidiaSpaceXИсточники:tomshardware

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