Четырёхлетний OnePlus 12 досрочно получил Android 17 и ColorOS 17 с новым интерфейсом и функциями

OnePlus начала выпуск ColorOS 17 на базе Android 17 для смартфона OnePlus 12. Обновление стало доступно на несколько дней раньше заявленного срока: согласно первоначальному графику, распространение должно было начаться 17 ноября.

Одним из главных изменений стал обновлённый дизайн интерфейса с эффектами освещения и плавными анимациями, реализованными на основе движка Luminous Rendering Engine. Часы теперь плавно переходят с экрана Always-On Display на экран блокировки и рабочий стол.

Также переработаны панель быстрых настроек и шторка уведомлений, обновлён внешний вид системных приложений и появилась новая навигация с плавающими элементами. Движок Laminar Flow Engine получил улучшенное управление памятью, которое должно уменьшить задержки и предотвратить необоснованное закрытие приложений в фоновом режиме.

Обновление расширяет и набор ИИ-возможностей. Mind Space научился сохранять и обобщать документы, а также создавать карты поездок. AI Suggest и Live Alerts теперь отображают информацию о железнодорожных и авиапутешествиях, а также статус поездок через Uber и Ola. Функция AI Highlights объединяет прогноз погоды, события календаря и актуальные новости в одном разделе. Кроме того, появилась отдельная программа Translate с ускоренным переводом в реальном времени, который можно запускать тройным касанием или жестом щипка на совместимых наушниках.