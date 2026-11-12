В России началась компоновка частей лунной АЭС

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что компания приступила к унификации тяжелой посадочной платформы, компоновке составных частей и созданию зарядно-распределительной станции для лунной АЭС.

Мы уже компонуем составные части, унифицируем тяжелую посадочную платформу, луноход, зарядно-распределительную станцию. Дмитрий Баканов

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ранее сообщалось, что «Росатом» в 2027 году планирует определиться с конструкцией атомной электростанции для Луны и приступить к работе над её созданием. Сейчас специалисты изучают пять различных вариантов будущей энергетической установки, которые существенно отличаются принципами преобразования энергии.