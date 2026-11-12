Прожектор, который преследует нарушителей, и сирена на 105 дБ. Представлена камера Anker Eufy TrackLight Cam S1

Два радара обнаруживают движение в секторе 180° на расстоянии до 12 м

Бренд Eufy, принадлежащий компании Anker, представил в США уличную камеру видеонаблюдения TrackLight Cam S1 стоимостью $300. Главная особенность новинки — подвижный световой луч, который автоматически следует за людьми, распознанными системой как подозрительные.

Камера способна захватывать цель на расстоянии до 12 м, изменять угол освещения от 10° до 30° и поворачиваться на 355° по горизонтали и 75° по вертикали. Максимальная скорость слежения достигает 87° в секунду.

Для отпугивания незваных гостей предусмотрена сирена громкостью 105 дБ. В режиме защитного слежения камера одновременно направляет на человека световой луч и включает звуковую сигнализацию. Также доступен режим предупреждения с попеременным миганием красного и синего света. Устройство записывает видео в разрешении 4K, поддерживает цифровое увеличение до 10 крат и цветное ночное видение. Два радара обнаруживают движение в секторе 180° на расстоянии до 12 м, а прожекторная система мощностью 120° освещает окружающую территорию. Пользователи могут настроить три индивидуальные зоны наблюдения.

Источник изображения: gizmochina // Eufy

Eufy TrackLight Cam S1 оснащена аккумулятором емкостью 15 000 мА•ч и солнечной панелью мощностью 5,5 Вт. Корпус защищен от пыли и воды по IP65. Записи сохраняются локально, поэтому обязательная ежемесячная подписка не требуется. Камера поддерживает Google Home и Apple Home, причем для интеграции с экосистемой Apple понадобится базовая станция HomeBase 3. Дополнительно предусмотрено распознавание членов семьи по Bluetooth через зарегистрированные смартфоны: при их приближении включается приветственная подсветка вместо тревожного режима.