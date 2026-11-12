Представлены телевизоры LG 2027 года: прозрачный OLED T6 и беспроводной W7 с задней панелью из углеродного волокна

Компания LG раскрыла подробности двух новых телевизоров 2027 модельного года, получивших награды CES Innovation Awards.

Флагманский LG SIGNATURE OLED T6 стал обладателем премии Best of Innovation в категории Art & Technology. Для OLED-телевизоров компании это уже пятая подряд победа в данной номинации. В свою очередь, беспроводной LG OLED evo AI W7 получил награду Innovation Award в категории Video Displays.

LG Signature OLED T6 оснащен 77-дюймовой прозрачной OLED-панелью с разрешением 4K и поддерживает беспроводную передачу данных через систему Zero Connect на частоте 60 ГГц. Предусмотрено три режима отображения: T-Shade, T-Objet и T-Entertainment. Первый позволяет переключать экран в режим с непрозрачным изображением и высокой контрастностью.

LG OLED evo AI W7 представляет собой беспроводной телевизор. Его корпус получил заднюю панель из углеродного волокна, толщина устройства составляет 15,7 мм, а масса — 40 кг. Среди характеристик заявлены частота обновления 165 Гц, пиковая яркость 4000 кд/м², охват 83% цветового пространства BT.2020 и коэффициент отражения 1,1%. Также предусмотрена виртуальная аудиосистема с конфигурацией 11.1.2. Оба телевизора поддерживают технологию Zero Connect.