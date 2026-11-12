Измены Хуанга напугали Китай: компании бросились бронировать зарубежные мощности Nvidia

Компании опасаются, что скандал вокруг Хуанга может привести к новым запретам

Китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, пытаются арендовать вычислительные мощности на базе процессоров Nvidia в центрах обработки данных за пределами Китая, опасаясь, что скандал с участием генерального директора американского производителя микросхем Дженсена Хуанга может подтолкнуть Вашингтон к ужесточению ограничений на удаленное использование ими передовых процессоров, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией.

Стремясь защитить доминирование США в критически важном секторе, Вашингтон ограничивает экспорт в Китай самых передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта, но китайские компании могут получить доступ к таким процессорам удаленно, арендуя вычислительные мощности в зарубежных центрах обработки данных.

Крупный китайский облачный провайдер обсуждал внутри компании вопрос о резервировании мощностей по размещению чипов Nvidia за рубежом, а некоторые компании связались с операторами центров обработки данных по поводу их резервирования. Источники отказались назвать свои имена или название облачного провайдера из-за деликатности вопроса.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По словам двух источников, небольшие лаборатории искусственного интеллекта рассматривают аналогичные шаги, в том числе обращение к крупным поставщикам арендуемых вычислительных мощностей в Юго-Восточной Азии.

По словам источников, компании опасаются, что скандал вокруг Хуанга может придать политический импульс Закону о безопасности удаленного доступа (RASA), законопроекту США, который предоставит Министерству торговли полномочия регулировать удаленный доступ к технологиям с ограниченным доступом через облачные сервисы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ФБР проводит расследование в отношении связи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга с китайской бизнесвумен, предположительно являющейся шпионкой Пекина.

Позже у Дженсена Хуанга нашли вторую любовницу, теперь главе Nvidia грозит отставка, но Илон Маск уже заявил, что он с радостью предоставит Хуангу работу.