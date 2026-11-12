Аккумуляторы Qinghai Lake на 9000 мАч и вторые экраны. Honor 700 Pro, Honor 700 и Honor 700S показали до анонса

Компания Honor продолжает раскрывать подробности о смартфонах серии Honor 700, которые показали на общем изображении.

Согласно официальному сайту Honor, серия телефонов Honor 700 включает три модели: Honor 700 Pro, Honor 700 и Honor 700S, при этом все они получили дополнительный экран. Младшая модель отличается наличием двух камер, у остальных двух в основной камере по три модуля, как показано на общем фото.

Новые телефоны будут оснащены задним экраном, поддерживающим селфи с основной камеры, различные темы оформления и такие функции, как мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также напоминания о рейсах.

Эта серия телефонов будет оснащена батареей емкостью 9000 мАч, обеспечивающей «сверхдлительное время автономной работы без каких-либо проблем».

В смартфонах применяется технология аккумулятора Qinghai Lake (озеро Цинхай) — это собственная разработка компании Honor в области кремний-углеродных (Silicon-Carbon) анодов, которая пришла на смену традиционным литий-ионным батареям с графитовыми анодами.

Все модели будут работать на чипах Qualcomm Snapdragon и поддерживать потоковую передачу видео в формате 4K.