9000 мАч, 200 Мп и Snapdragon 8 Gen 5: Honor 700 Pro засветился в Geekbench за день до премьеры ⁠ 1

Неанонсированный смартфон Honor обнаружили в базе бенчмарка Geekbench. Устройство с каталожным номером FAP-AN00, по данным Gizmochina, относится к серии Honor 700. Судя по результатам тестирования, оно построено на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845). Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщал, что смартфоны линейки получат два варианта SoC: Snapdragon 8s Gen 4 и Snapdragon 8 Gen 5. Если эта информация верна, в Geekbench засветилась старшая модель серии — Honor 700 Pro.

Тестовый образец работал под управлением Android 17 и был оснащён 16 ГБ оперативной памяти. Honor ранее сообщала, что Honor 700 Pro выйдет в трёх конфигурациях: 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ.

По предварительным данным, смартфон получит плоский 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, основную камеру на 200 Мп и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Ёмкость аккумулятора составит внушительные 9000 мАч — эту характеристику Honor уже подтвердила.

Всю серию Honor 700, включающую базовую модель, Honor 700 Pro и Honor 700S, представят в Китае уже завтра, 13 ноября.