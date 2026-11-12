Mitsubishi Electric создала прозрачную антенну Liqutenna из двух трубок с водопроводной водой

Компания Mitsubishi Electric разработала продукт, использующий водопроводную воду внутри акриловых труб в качестве антенны для беспроводной связи.

Компания Mitsubishi Electric сообщила, что прототип продукта под названием Liqutenna успешно установил соединение со смартфоном во время испытаний, проведенных компанией и телекоммуникационным оператором KDDI Corp. Поскольку в Liqutenna используются прозрачные материалы, Mitsubishi Electric планирует устанавливать продукт в исторических зданиях и вокруг них, где установка металлических антенн была бы затруднительной.

Источник изображения: asianews.network // Mitsubishi Electric Corp

Прототип, высотой 7,1 сантиметра и шириной 13 сантиметров, состоит из двух изогнутых труб, расположенных крест-накрест и заполненных водопроводной водой. По данным Mitsubishi Electric, форма и толщина труб позволяют Liqutenna обеспечивать качество связи, сопоставимое с металлической антенной.

Поскольку Liqutenna использует обычную воду в прозрачных трубах, она легко вписывается в окружающую обстановку любого места, где установлена. Для лучшего соответствия атмосфере можно также добавить такие элементы, как подсветка, сообщила компания Mitsubishi Electric.

Компания Mitsubishi Electric заявила, что Liqutenna, как ожидается, поможет улучшить мобильную связь в различных местах, поскольку ее можно устанавливать в более широком диапазоне площадок, чем металлические антенны. В дальнейшем компания будет сотрудничать с KDDI для подтверждения качества сигнала, обеспечиваемого Liqutenna.