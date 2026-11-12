Хотя обычно европейские версии китайских смартфонов урезают в характеристиках

Oppo A7 Pro вышел в Европе, и кое в чем он даже лучше китайской версии: мощность зарядки выше, разрешение камеры — больше

Oppo начала продажи смартфона A7 Pro в Европе. В бельгийском онлайн-магазине компании модель с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 500 евро. С учётом временной скидки в 70 евро её цена составляет 430 евро.

Европейская версия отличается от китайской фронтальной камерой и аккумулятором. Для селфи предусмотрен сверхширокоугольный модуль с разрешением 50 Мп с углом обзора 100 градусов (для сравнения, китайская версия оснащается 8-мегапиксельной фронтальной камерой).

Ёмкость батареи европейского A7 Pro составляет 7400 мА·ч, а мощность зарядки — 80 Вт. У версии для Китая аккумулятор больше — на 8000 мА·ч, но зарядка медленнее — 45 Вт.

Смартфон оснащён 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, SoC MediaTek Dimensity 6360 Max и основной камерой на 50 Мп. Также заявлена защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP69.

Oppo A7 Pro работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16 и предлагается в двух расцветках — темно-серой и синей.