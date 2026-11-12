Музыка — повод для знакомства: «Кион Музыка» запустила «Фанзону»

Пользователи смогут получать эксклюзивные материалы, билеты на концерты и многое другое

«Кион Музыка» запустила «Фанзону» — площадку для общения артистов с поклонниками внутри музыкального стриминга. Компания называет проект первой в России подобной инфраструктурой для фан-сообществ. На старте сервис доступен ограниченному числу исполнителей и не предполагает дополнительной платы.

Музыка — повод для знакомства: «Кион Музыка» запустила «Фанзону»
Источник изображения: «Кион Музыка»/МТС

Чтобы присоединиться к сообществу артиста, пользователю нужно поставить ему лайк и прослушать один из треков. После этого откроется раздел с заданиями и эксклюзивными материалами. За их выполнение поклонники смогут получить автографы, мерч, билеты на концерты и приглашения на встречи с музыкантами. Исполнители также смогут публиковать фотографии, видео, голосовые и текстовые сообщения, а также проводить розыгрыши.

Пока задания формирует команда сервиса, но в дальнейшем управлять ими смогут сами артисты. Среди первых участников проекта — Lida, который использует «Фанзону» для розыгрыша билетов на концерт и продвижения личной брендированной продукции с символикой. К тестированию также планирует присоединиться NЮ.

По данным «Кион Музыки», стриминговые платформы обеспечивают около 20% доходов музыкантов, тогда как значительную часть заработка приносят концерты и рекламные интеграции. Новый формат должен помочь исполнителям активнее взаимодействовать со слушателями, привлекать новую аудиторию и повышать интерес к своим релизам.

В перспективе сервис намерен открыть «Фанзоны» всем артистам. В компании также рассчитывают, что сообщества вокруг музыкантов помогут увеличить число платных подписчиков и удерживать аудиторию. В качестве зарубежного примера подобной модели приводится южнокорейская платформа Weverse, работающая с 2019 года и объединяющая музыкальные сервисы с социальными инструментами.

Сети и серверыМТСKionИсточники:МТС

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