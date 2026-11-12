Россия предложила миру свой спутниковый интернет — станции в каждой стране будут контролировать местные силовики

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов предложил иностранным государствам присоединиться к создаваемой российской системе широкополосного спутникового интернета. По его словам, ключевым преимуществом проекта должна стать возможность обеспечить информационную безопасность на уровне каждой страны.

«Мы создаем свой низкоорбитальный сегмент широкополосного доступа в интернет. Предлагаем всем странам к нему подключаться, потому что принципиальное отличие нашей системы — это полная информационная безопасность ее за счет создания станций и сегментов в ваших странах, которые будут контролироваться только вашими силовыми структурами», — заявил Баканов на встрече с главами дипломатических представительств.

Основой российской системы является низкоорбитальная группировка «Рассвет», которую разрабатывает компания «Бюро 1440». В 2026 году она успешно вывела на орбиту первые две партии спутников. Аппараты используют архитектуру связи 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменные двигательные установки.

Ранее сообщалось, что на первом этапе развития группировки «Рассвет» планируется запустить 300 спутников для создания базового покрытия, на втором — расширить группировку до 950 аппаратов. Система обеспечит высокоскоростной доступ в интернет (до 1 Гбит/с) в любой точке Земли.