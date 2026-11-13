Большой и премиальный Geely Monjaro с двухцветным кузовом, натуральной кожей и гибридной системой оценили в 200 тыс. юаней (2,5 млн рублей) ⁠ 2

Geely начала принимать предварительные заказы на обновленный кроссовер Xingyue — Xingyue L PLUS (в России эта модель известна как Monjaro). В Китае автомобиль предложили в пяти комплектациях по цене от 157,7 до 199,7 тыс. юаней (от 2,0 до 2,5 млн рублей). На вершине гаммы — флагманская версия Master Collection с двухцветным кузовом и особой отделкой салона.

Xingyue L PLUS крупнее нынешнего Xingyue L: габариты составляют 4955 х 1960 х 1769 мм, колесная база — 2900 мм. Новинка получила большую решётку радиатора с вертикальными хромированными планками, рельефный капот и задние фонари, объединённые световой полосой.

В салоне — цифровая приборная панель, трёхспицевый руль, объединённый блок экранов мультимедийной системы и переднего пассажира, проекционный дисплей.

В машине предусмотрено 39 мест для хранения вещей, объем багажника — 740 литров. Среди доступного оснащения — холодильник, столики для задних пассажиров, электрорегулировки сидений второго ряда и аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками. В некоторых комплектациях можно заказать интеллектуального помощника Super EVA в виде робота.

Кроссовер оснащён гибридной системой i-HEV с двухлитровым турбодвигателем мощностью 218 л.с. и трансмиссией 3DHT. Максимальная скорость автомобиля составляет 190 км/ч.

Передняя подвеска Xingyue L PLUS двухрычажная, задняя — пятирычажная. В топовых версиях — двухкамерная пневмоподвеска и система подруливания задних колёс. Последняя уменьшает радиус разворота до 4,88 метра и обеспечивает режим движения «крабом».

Две старшие версии оснащаются лидаром на крыше и SoC Nvidia Orin-Y. Комплекс помощи водителю Qianli Haohan H5 поддерживает автономное движение как в городе, так и на трассе. Для трёх более доступных комплектаций предусмотрены адаптивный круиз-контроль, автоматическая и дистанционная парковка.

Флагманский Xingyue L PLUS Master Collection Edition отличается не только двухцветной окраской, но и более крупными колёсами, салоном с отделкой натуральной бордовой кожей, специальными эмблемами на задних стойках, а также проекционной подсветкой на землю, которая активируется при открытии дверей.