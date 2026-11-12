У Дженсена Хуанга — уже бывшего главы Nvidia — нашли третью любовницу, она работает в Nvidia

У бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга были интимные отношения ещё с одной сотрудницей компании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

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Ранее стало известно о двух других внебрачных связях Хуанга — с Алисой Хуанг, которую американская разведка подозревает в шпионаже в пользу Китая, и вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. Имя второй сотрудницы агентство не раскрывает. Журналисты не смогли с ней связаться. Nvidia, сам Хуанг, Пауэлл и представитель совета директоров компании не ответили на запросы Reuters.

8 ноября Дженсен Хуанг признал наличие внебрачной связи в публичном заявлении, сделанном после публикаций о его отношениях с Алисой Хуанг. Имя женщины он тогда не упоминал. На фоне этого скандала Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia. Сегодня Илон Маск заявил, что для него было бы честью работать с бывшим CEO Nvidia.