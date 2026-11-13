Смартфон толщиной 3,5 мм с 10-дюймовым экраном. Представлена новая версия Huawei Mate XT 2

Технология защиты от посторонних взглядов появилась в модификации с 512 ГБ памяти, ранее она была доступна только в более дорогих версиях.

Huawei представила новую конфигурацию складного смартфона Mate XT 2 с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Главной особенностью стала поддержка технологии Privacy Display, которая ранее предлагалась только в модификациях с накопителями на 1 и 2 ТБ. Стоимость новинки составляет 22 999 юаней, или около $3500. Продажи уже начались, покупателям доступны три варианта оформления корпуса: фиолетовый, черный и белый.

Трехсекционный смартфон Mate XT 2 дебютировал в начале сентября 2026 года. Он стал первым устройством с новым поколением однокристальной системы Kirin, созданной с применением концепции LogicFolding. Аппарат оснащен основным складным экраном диагональю 10,2 дюйма и внешним дисплеем на 6,5 дюйма.

Изначально Huawei предлагала пять конфигураций устройства, включая версии с 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти, причем две последние получили дополнительные функции защиты экрана.

Технология Privacy Display предназначена для защиты конфиденциальной информации от посторонних. При взгляде непосредственно на дисплей изображение остается четким, однако при попытке посмотреть на него сбоку экран затемняется. Кроме того, смартфон способен обнаруживать посторонние взгляды и выводить уведомление с предложением включить режим приватности одним нажатием. Теперь эта функция стала доступна и покупателям версии с 512 ГБ памяти.

Главной особенностью устройства осталась трехсекционная конструкция. В новом поколении Huawei использовала G-образную схему складывания и переработанные шарниры. В полностью разложенном состоянии толщина корпуса составляет всего 3,5 мм, а в сложенном — 12,3 мм.