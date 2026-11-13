Новый суперкомпьютер SpaceX: 9 зданий, площадь 412 500 м², мощность до 6 ГВт и цена 50 млрд долларов

Кампус в округе Кочис будет включать аккумуляторные хранилища на 24 ГВт·ч и обеспечит около 1000 постоянных рабочих мест.

SpaceX раскрыла планы строительства масштабного кампуса искусственного интеллекта в округе Кочис, штат Аризона. Проект стоимостью около $50 млрд предусматривает возведение девяти зданий для суперкомпьютеров общей площадью 4,44 млн квадратных футов (около 412 500 м²). Совокупная мощность вычислительной инфраструктуры достигнет 6 ГВт. Начать строительство компания рассчитывает в 2027 году. Комплекс предназначен для обучения собственных моделей суперинтеллекта SpaceX, а также поддержки научных и инженерных разработок.

Особое внимание уделено энергоснабжению. Компания планирует установить аккумуляторные системы общей емкостью до 24 ГВт·ч, которые будут обеспечивать резервное питание, стабилизировать региональную электросеть и сглаживать колебания нагрузки. Также предусмотрено развитие солнечной генерации. Строительство газовой электростанции или хранилища топлива не планируется: каждый вычислительный корпус получит резервные генераторы мощностью 10 МВт, работающие только при отключениях электричества и во время проверок. Газовых турбин на территории не будет. Кроме того, SpaceX профинансирует модернизацию сетевой инфраструктуры на $3,6 млрд.

Для охлаждения оборудования SpaceX намерена использовать замкнутую систему циркуляции воды с сухим охлаждением вместо испарительных установок. Компания заявляет об отсутствии постоянного промышленного потребления воды: первоначально заполненная система сможет использовать один и тот же объем жидкости до 10 лет.Расход воды, по оценкам SpaceX, будет сопоставим с потреблением 20–30 домохозяйств в Аризоне.

На этапе строительства планируется создать около 5500 рабочих мест, после запуска комплекса — примерно 1000 постоянных. Дополнительные ежегодные налоговые поступления могут достигнуть $103 млн. SpaceX также обещает снижение счетов за электричество для клиентов местного кооператива SSVEC на 10–40% и дополнительные выплаты участникам энергетических кооперативов.