HP представила настольный компьютер за 11 млн рублей (132 тыс. долларов)

HP начала продавать в США рабочую станцию ZGX Fury G1n AI Station, предназначенную для локальной разработки и запуска крупных моделей искусственного интеллекта. Система выполнена в корпусе практически стандартного ПК.

В основе системы лежит суперчип Nvidia GB300 Blackwell Ultra, объединяющий 72-ядерный процессор Arm Neoverse V2 и графический ускоритель Blackwell Ultra. Компьютер оснащён 496 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400 и 252 ГБ видеопамяти HBM3e. Их общий объём составляет 748 ГБ. Пропускная способность памяти достигает 396 ГБ/с для LPDDR5X и 7,1 ТБ/с для HBM3e, а заявленная производительность в вычислениях FP4 — до 20 петафлопс.

HP предлагает три конфигурации. Базовая версия стоимостью $132 000 (примерно 11 млн рублей по текущему курсу) использует встроенный графический ускоритель Blackwell Ultra. За дополнительные $1000 можно получить NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell с 16 ГБ GDDR7, а вариант с RTX PRO 4000 Blackwell SFF и 24 ГБ памяти обойдётся в $136 000. В последнем случае суммарный объём памяти GPU достигает 276 ГБ, но это отдельные пулы HBM3e и GDDR7. По заявлению HP, система способна запускать локально модели с числом параметров до одного триллиона.

Рабочая станция оснащена жидкостным охлаждением. Предусмотрены три слота PCIe 5.0, два сетевых порта QSFP112 со скоростью до 400 Гбит/с каждый и возможность установки накопителей общим объёмом до 32 ТБ. Компьютер поставляется с Ubuntu 24.04 LTS и инструментами Nvidia для разработки ИИ. Мощность блока питания составляет 1600 Вт.