Главу Huawei заметили с новым смартфоном в руке ⁠ 1

В китайских социальных сетях появились фотографии главы потребительского подразделения Huawei Юй Чэндуна с неизвестным фиолетовым смартфоном.

Предположительно, это новый складной флагман Huawei Mate X8. На снимках заметен крупный круглый блок основной камеры.

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, Mate X8 получит внутренний экран BOE диагональю 8 дюймов с широким цветовым охватом и технологией Ultra-Flat Crease, призванной сделать складку практически незаметной. Смартфону приписывают основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором большого размера и динамическим диапазоном 18 EV, а также новую однокристальную систему Kirin.

Ещё одной особенностью может стать поддержка внешнего объектива с 10-кратным оптическим увеличением.