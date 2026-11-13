Представлен первый глюкометр Huawei

Visen G1 обеспечивает круглосуточный контроль уровня глюкозы и предупреждает об опасных отклонениях.

Компания Huawei официально анонсировала свою первую систему непрерывного мониторинга уровня глюкозы в организме — Visen G1 Continuous Glucose Monitoring System (CGM). Устройство крепится непосредственно на кожу и передаёт данные на смартфоны и умные часы Huawei. Пользователи смогут отслеживать изменения показателей в режиме реального времени и получать уведомления при выходе уровня глюкозы за установленные пределы.

Разработка уже прошла важный этап сертификации в Китае. 30 октября Национальное управление по медицинским изделиям опубликовало сведения о регистрации системы Huawei. Речь идёт об изделии III класса медицинского назначения — высшей категории китайской классификации. Ранее медицинские разработки Huawei в основном ограничивались устройствами и программным обеспечением, получившими сертификаты II класса.

Представлен первый глюкометр Huawei
Источник изображения: ithome // Huawei

По предварительным данным, Visen G1 использует кожный датчик с мягкой иглой, глюкозооксидазой и электродами, измеряющими концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Заявленный показатель MARD составляет менее 10%, а задержка передачи данных — от 5 до 15 минут. Устройство якобы получило защищённую от воды конструкцию, позволяющую плавать, и рассчитано максимум на 14 дней непрерывного использования.

Однако эти характеристики, как и окончательный перечень совместимых устройств, Huawei ещё предстоит подтвердить.

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:ithome

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