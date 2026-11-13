Новинка Apple с 7-дюймовым экраном за $300. Первые HomeView добрались до владельцев

Apple начала поставки своего нового домашнего устройства HomeView. Первые покупатели в Австралии и Новой Зеландии получают предварительно заказанные гаджеты уже 13 ноября.

Компания представила новинку месяц назад, позиционируя её как центральный элемент экосистемы умного дома. По своей концепции HomeView представляет собой гибрид компактного планшета и умной колонки HomePod.

Источник изображения: macrumors // Apple

Устройство оснащено квадратным экраном диагональю 7 дюймов и встроенной камерой. Система распознавания голоса и изображения позволяет определять до шести членов семьи и показывать каждому персонализированную информацию. HomeView поддерживает видеозвонки, просмотр видео, календарь, прогноз погоды, воспроизведение музыки и управление устройствами умного дома. Собственного App Store у новинки нет, однако предусмотрены предустановленные приложения Apple и виджеты с iPhone. Покупателям предложат настольную версию с акустической базой и вариант для настенного монтажа.

Программной основой HomeView стала новая версия голосового помощника Siri с искусственным интеллектом, представленная в iOS 27. Стоимость устройства составляет $300. При этом настенное крепление придётся приобретать отдельно.