Будущее уже наступило: беспилотные такси Маска теперь работают 24/7

Поездки доступны 24 часа в сутки в Остине, Далласе, Майами, Орландо и еще четырех городах.

Tesla официально объявила о переходе сервиса Robotaxi на круглосуточный режим работы во всех городах, где уже доступны беспилотные поездки.

Об этом сообщил предприниматель и инвестор Сойер Мерритт. Теперь заказать роботакси можно в любое время суток, без ограничений по ночным часам. Это очередной этап расширения проекта автономных перевозок компании Илона Маска.

В список городов вошли Остин, Сан-Антонио, Хьюстон, Форт-Уэрт и Даллас в Техасе, а также Майами, Орландо и Тампа во Флориде. Ранее доступность поездок ограничивалась определенными временными интервалами.

Расширение графика работы может повысить загрузку автопарка и сделать сервис более привлекательным для пассажиров, которым необходим транспорт поздно вечером или ночью.

Tesla Cybercab — двухместное электрическое роботакси без руля и педалей. Электромобиль с дверьми «крылья бабочки» оснащен большим экраном и управляется нейросетью по камерам. В 2026 году Tesla запустила серийный выпуск модели и открыла пассажирские перевозки в городах США.