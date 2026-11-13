Компания переносит поиск с верхней панели в нижнее меню навигации, чтобы упростить управление смартфоном одной рукой.

Это нововведение One UI 9.5 упрощает управление одной рукой: Samsung переносит кнопку поиска в приложении «Телефон»

В One UI 9.5 приложение «Телефон» получит небольшое изменение интерфейса: Samsung добавит отдельную вкладку поиска в нижнюю панель навигации.

Об этом сообщил инсайдер Тарун Ватс. Ранее функция поиска располагалась в верхней части экрана в виде отдельной кнопки, теперь ее перенесут вниз, сделав доступнее для управления одной рукой.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Изменение затрагивает расположение элементов интерфейса, но не предполагает появления принципиально новых возможностей поиска. Перенос кнопки в нижнюю часть экрана должен упростить доступ к функции на смартфонах с большими дисплеями, когда дотянуться до верхней панели одной рукой неудобно.

Ожидается, что One UI 9.5 на базе Android 17 принесет «стеклянный» дизайн в стиле Liquid Glass, системную анимацию Ripple и нативную блокировку приложений по отпечатку или PIN-коду. Также ожидаются новые ИИ-инструменты в клавиатуре, доработки режима DeX, удобный поиск снизу в «Телефоне» и «Календаре»