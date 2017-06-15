SSD-накопитель Corsair Force LE емкостью 960 ГБ

Согласно народной мудрости, аппетит приходит во время еды, но касается это не только бытовых потребностей :) В частности, нередко подобный путь проходят покупатели твердотельных накопителей: сначала нужно убедить себя в том, что таковой вообще нужен (для многих до последнего времени это был самый сложный этап), затем приобрести нечто маленькое и дешевое «под систему», оставляя для хранения данных и даже установки части приложений привычный теплый ламповый винчестер, а после этого начинает тянуть по возможности перенести с последнего все, кроме каких-то долговременных архивов, к которым обращаться приходится редко (впрочем, в настоящее время для этого нередко вообще приобретаются разнообразные сетевые накопители). Поэтому по мере снижения цен у многих пользователей настольных компьютеров растет интерес к SSD высокой емкости. А у владельцев ноутбуков, где с модульностью в среднем похуже, вопрос создания гибридной СХД вообще стоит редко: им приходится изначально ориентироваться на один накопитель, который должен быть и емким, и быстрым.

В итоге в сегмент ноутбуков твердотельные накопители при всех своих преимуществах (которые тут еще более заметны, чем в стационарных ПК) вторгались несколько медленнее, чем этого можно было ожидать. Ведь терабайтный винчестер в ноутбук можно было установить еще пять лет назад, а вот твердотельных накопителей аналогичной емкости в то время просто не было. В какой-то степени положение дел спасало то, что такие «непаханые просторы» нужны были далеко не всем пользователям, но даже четверть терабайта флэша стоила дорого. Да и потом не слишком дешево. Да и сейчас об обещанном паритете по стоимости хранения информации говорить все еще рано. Однако твердотельный накопитель терабайтной (или около того) емкости уже можно при необходимости приобрести, и обойдется это дешевле, чем некогда стоила сотня гигабайт (причем даже в рублях). Поэтому такие накопители начинают становиться более популярными, но в ближайшее время, разумеется, все еще не смогут претендовать на массовое распространение. Именно поэтому мы обычно обращали внимание на устройства вдвое меньшей емкости — необходимость в них возникает чаще, а цены, естественно, ниже. Но сегодня решили немного отойти от данного правила.

Corsair Force LE 960 ГБ

В принципе, новинкой этот накопитель назвать сложно: появился он примерно год назад, так что очень напоминает бюджетные линейки всех производителей того времени по внутреннему устройству: контроллер Phison PS3110-S10, 15-нанометровая TLC-память Toshiba и DRAM-буфер DDR3-1600 объемом из расчета «мегабайт на гигабайт емкости». Отметим, что, в отличие от появившихся позднее контроллеров Marvell 88SS1074 и Silicon Motion SM2256, S10 не поддерживает коррекцию ошибок на базе LDPC-кодов, что может сказаться на потенциальном сроке жизни использующих его накопителей. А может и не сказаться — особенно если говорить об устройствах большой емкости, которые вряд ли будут постоянно забиты «под завязку». В любом случае, пара «Phison PS3110 и 15/19-нанометровая TLC Toshiba» вообще встречается на рынке очень часто и давно, а большинство использующих ее устройств физически производится в одном и том же месте. Таким образом, как уже не раз было сказано, вопрос выбора устройства, с потребительской точки зрения, в основном заканчивается на его классе с последующим изучением цен и гарантийных обязательств производителя. Ну а если нужен терабайт емкости, причем при ограниченном бюджете, то привередничать не приходится. Поэтому остановимся на том, что Force LE является типичной моделью указанного класса и просто посмотрим, что мы можем получить от такого устройства в целом.

Конкуренты

По текущей версии методики мы протестировали один накопитель сравнимой емкости: WD Blue на базе упомянутого выше Marvell 88SS1074 и с аналогичной памятью. В качестве второго ориентира решено было взять OCZ Trion 150 (TR150) емкостью 480 ГБ — как раз только емкостью он от нашего сегодняшнего героя и отличается.

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться с используемым аппаратным и программным обеспечением.

Производительность в приложениях

Как и следовало ожидать, с точки зрения тестов высокого уровня, все три накопителя практически равны.

Переход же к низкоуровневому баллу PCMark 8 показывает, что потенциальные возможности WD Blue выше. Впрочем, в нем и контроллер дороже и новее, хотя с розничными ценами может происходить всякое (особенно в регионах), поэтому что конкретно выбрать — зависит от многих факторов, среди которых производительность давно уже не на первом месте.

Предыдущая версия пакета никаких открытий не приносит: Corsair Force LE немного быстрее, чем Trion 150 меньшей емкости, и медленнее, чем WD Blue. В принципе, из этой аппаратной платформы можно «выжать» и немного больше (что нам демонстрировал Patriot Blast), но... не нужно :)

Последовательные операции

Выпустить в настоящее время твердотельный накопитель, не достигающий ограничений SATA-интерфейса, по крайней мере на небольших объемах данных (когда хорошо работает SLC-кэширование), достаточно сложно. Впрочем, это не мешает производителям продолжать указывать скорости на линейных операциях в спецификациях — смотрится красиво. Особенно в сравнении с винчестерами. Иногда это даже небесполезно — как раз если говорить об устройствах высокой емкости, которые потенциально будут использоваться для обработки больших объемов данных. Впрочем, нужно еще проверить, что́ с этими «большими объемами» будет получаться на практике.

Случайный доступ

На небольшой тестовой области Corsair Force LE выглядит интереснее соперников, поскольку один из них не очень хорошо справляется с операциями чтения, а другой — записи. Поведение сегодняшнего испытуемого более сбалансированно и предсказуемо.

Но при увеличении объема и смене алгоритмов эффект пропадает. Впрочем, Force LE все равно в большинстве случаев немного быстрее, чем Trion 150, а причины некоторого отставания от WD Blue указаны выше.

Работа с большими файлами

В этой группе тестов Corsair Force LE по совокупности вообще можно считать лидером тройки испытуемых, что при таких емкостях уже немаловажно.

Рейтинги

Низкоуровневый рейтинг (учитывая одинаковую память и общую «отработанность» всех линеек) можно в какой-то степени считать соревнованием контроллеров, поэтому немудрено, что два устройства на Phison оказались примерно равны и некритично отстали от Marvell.

Ну а в глобальном смысле накопитель занял то место, которое и предполагалось априори — не рекордсмен, но до сих пор выпускается масса более медленных устройств, а среди «героев вчерашних дней» (даже дорогих) таковых вообще полно.

Цены

В таблице перечислены средние розничные цены протестированных сегодня SSD-накопителей в Москве, актуальные на момент чтения вами данной статьи:

OCZ Trion 150 480 ГБ WD Blue 1 ТБ Corsair Force LE 960 ГБ T-13620009 T-1714643973 T-13278680

Итого

Официальное позиционирование линейки очень простое:

Твердотельные накопители семейства Force LE обеспечивают большую емкость для хранения и более высокую скорость работы по сравнению с жесткими дисками по приемлемой цене. Скорость и надежность, которые обеспечиваются технологией твердотельных накопителей, доступны как никогда прежде.

С этой точки зрения, оценивать стоит именно старшую модификацию Corsair Force LE (которую мы и тестировали). Емкость у нее уже действительно большая (в том числе, и если сравнивать с винчестерами для ноутбуков, которые расти в емкости некоторое время назад практически прекратили); скорость работы — во всяком случае, выше, чем у винчестеров, и не уступает многим другим твердотельным накопителям; да и с доступностью все понятно — TLC-память позволяет получить минимальные (на сегодняшний день) цены, причем это преимущество тем более заметно, чем больше емкость. Конечно, все это сложно считать заслугой конкретно Corsair — эти соображения справедливы и для других подобных накопителей, общего между которыми намного больше, чем различий. Но тем более интересно познакомиться с типичным представителем этого класса устройств.