Процессор Intel Core i9-7900X против Core i7-7740X
Десять ядер против четырех
Ранее мы уже писали, что в рамках выставки Computex 2017 компания Intel обнародовала информацию о новой платформе под кодовым наименованием Basin Falls, которая включает чипсет Intel X299 и семейство новых процессоров Intel Core-X (Skylake-X и Kaby Lake-X) с разъемом LGA 2066. Более того, мы даже протестировали четырехъядерный процессор Intel Core i7-7740X (Kaby Lake-X) и сравнили его по производительности с процессорами Kaby Lake с разъемом LGA 1151.
Напомним, что по результатам тестирования мы сделали простой вывод: процессор Intel Core i7-7740X — это аналог процессора Intel Core i7-7700K, но с другим разъемом и без графического ядра (или с заблокированным графическим ядром). Процессоры Intel Core i7-7740X и Intel Core i7-7700K обеспечивают практически одинаковую производительность во всех приложениях. Более того, выяснилось, что и разгонный потенциал у моделей Intel Core i7-7740X и Intel Core i7-7700K также одинаковый, да и по энергопотреблению они практически совпадают (несмотря на немного разное заявленное значение TDP).
В этой статье мы рассмотрим результаты тестирования 10-ядерного процессора Intel Core i9-7900X (Skylake-X) и сравним его производительность с Intel Core i7-7740X (Kaby Lake-X). Кроме того, будет рассмотрен такой важный аспект, как энергопотребление и разгонный потенциал этих процессоров.
Краткие спецификации сравниваемых моделей процессоров приведены далее.
|Процессор
|Core i7-7740Х
|Core i9-7900X
|Техпроцесс, нм
|14
|14
|Разъем
|LGA 2066
|LGA 2066
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|8
|20
|Кэш L3, МБ
|8
|13,75
|Номинальная частота, ГГц
|4,3
|3,3
|Максимальная частота в режиме Turbo Boost, ГГц
|4,5
|4,3
|Максимальная частота в режиме Turbo Boost Max 3.0, ГГц
|—
|4,5
|TDP, Вт
|112
|140
|Частота памяти DDR4, МГц
|2666
|2666
|Количество каналов памяти
|2
|4
|Максимальный объем памяти, ГБ
|64
|128
|Количество линий PCIe 3.0
|16
|44
|Расширения набора команд
|SSE4.1/4.2, AVX 2.0
|SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AVX-512
|Графическое ядро
|—
|—
|Ориентировочная стоимость
|$339
|$999
|Средняя цена
|T-1729324907
|T-1729323810
Исследование производительности и энергопотребления
Для тестирования процессоров Intel Core i7-7740X и Intel Core i9-7900X мы использовали стенд следующей конфигурации:
|Материнская плата
|Asus Prime X299-Deluxe
|Чипсет
|Intel X299
|Память
|16 ГБ DDR4-2400
|Графическая подсистема
|MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G
|Накопитель
|SSD Seagate ST480FN0021 (480 ГБ)
|Операционная система
|Windows 10 Pro (64-битная)
Из двух имеющихся у нас в наличии плат на чипсете Intel X299 (Asus Prime X299-Deluxe и X299 Aorus Gaming 9) мы выбрали плату Asus, поскольку, как выяснилось, на ней процессор Intel Core i7-7740X мог стабильно работать на частоте 5 ГГц, в то время как на X299 Aorus Gaming 9 стабильной работы этого процессора удалось добиться только на частоте 4,9 ГГц.
Поскольку процессоры Intel Core i7-7740X и Core i9-7900X допускают возможность разгона, они были протестированы как в режиме по умолчанию, так и в режиме разгона. Более того, процессор Core i9-7900X имеет 4-канальный контроллер памяти, а процессор Core i7-7740X — только двухканальный, поэтому для выявления разницы процессор Core i9-7900X один раз был протестирован в четырехканальном режиме работы памяти, а второй раз — в двухканальном.
Разгон процессоров производился путем изменения коэффициента умножения одновременно для всех ядер. Для процессора Intel Core i7-7740X в состоянии разгона частота составляла 5 ГГц, а для процессора Core i9-7900X стабильной работы в состоянии разгона удалось добиться на частоте 4,6 ГГц. Уточним, что Core i9-7900X запускался и на частоте 5 ГГц, однако все тесты он смог пройти только при частоте 4,6 ГГц.
Помимо тестирования процессоров на предмет производительности, мы также измеряли их энергопотребление, для чего использовался специализированный программно-аппаратный измерительный блок, который подключался в разрыв цепей питания между компьютерным блоком питания и материнской платой. То есть измерительный блок подключался к 24-контактному (ATX) и 8-контактному (EPS12V) разъемам блока питания, а материнская плата подключалась уже к измерительному блоку с использованием аналогичных разъемов. Измерительный блок способен измерять напряжение и силу тока по шинам 12 В, 5 В и 3,3 В разъема ATX, а также напряжение питания и силу тока по шине 12 В разъема ATX12V/EPS12V, используемого для питания процессора. Связь измерительного блока с компьютером осуществляется по шине USB. Это позволяет управлять работой блока и сохранять измеряемые величины в файле. Управление работой измерительного блока производится из командной строки.
В каждом тесте с использованием программно-аппаратного блока определялась суммарная потребляемая мощность и мощность, потребляемая процессором. Под суммарной потребляемой мощностью во время выполнения теста понимается мощность, потребляемая по шинам 12 В, 5 В и 3,3 В разъема ATX и шине 12 В разъема EPS12V. Под потребляемой только процессором мощностью во время выполнения теста понимается мощность, потребляемая по шине 12 В разъема EPS12V (этот разъем используется для питания процессора). Однако нужно иметь в виду, что в данном случае речь идет об энергопотреблении процессора вместе с регулятором напряжения его питания. Естественно, регулятор напряжения имеет определенный КПД, и часть электрической энергии потребляется самим регулятором (выделяется в виде тепла на MOSFET-транзисторах и других элементах). Таким образом, реальная мощность, потребляемая самим процессором, будет немного ниже измеряемых нами значений, однако измерить это реальное значение с использованием внешнего измерительного блока не представляется возможным.
Тестирование процессоров проводилось с применением нашего бенчмарка на основе реальных приложений iXBT Application Benchmark 2017 и игрового пакета iXBT Game Benchmark 2017.
Результаты тестирования производительности в неигровых приложениях
Далее мы приводим результаты сравнительного тестирования процессоров, рассчитанные по 5 прогонам каждого теста. Напомним, что погрешность результата рассчитывается с доверительной вероятностью 95%.
|Логическая группа тестов
|Core i9-7900X (2-канальный режим памяти)
|Core i9-7900X (4-канальный режим памяти)
|Core i9-7900X
@4,6 ГГц
|Core i7-7740X
|Core i7-7740X
@5 ГГц
|Видеоконвертирование, баллы
|218±4
|219,2±1,4
|248,7±2,4
|110,5±0,4
|121,6±0,4
|MediaCoder x64 0.8.45.5852, с
|47,3±1,5
|47,0±1,4
|42,0±0,8
|96,0±0,5
|87,0±0,5
|HandBrake 0.10.5, с
|48,5±0,2
|48,2±0,3
|41,9±0,2
|92,9±0,4
|84,6±0,4
|Рендеринг, баллы
|221,0±1,0
|220,7±1,5
|240,4±0,9
|111,2±0,2
|122,8±0,3
|POV-Ray 3.7, с
|57,5±0,3
|57,6±0,5
|55,5±0,1
|124,4±0,3
|112,0±0,3
|LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с
|102,0±0,5
|102,0±0,5
|97,0±0,7
|228±0,5
|206,3±1,4
|Вlender 2.77a, с
|121,7±1,6
|121,9±2,3
|102,9±0,9
|197,5±0,5
|179,8±0,6
|Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы
|160,5±0,9
|162,1±0,8
|177,7±1,5
|114,5±0,4
|126,6±0,5
|Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с
|54,6±0,2
|54,1±0,3
|49,1±0,1
|97,0±0,9
|88,0±0,1
|Magix Vegas Pro 13, с
|179,3±1,4
|173±4
|175,0±1,1
|318,0±0,8
|290±5
|Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с
|138±4
|138,0±0,3
|119±5
|169,4±1,6
|150,4±1,0
|Adobe After Effects CC 2015.3, с
|302,3±0,5
|301,0±1,7
|262,0±1,5
|506±47
|457,0±2,5
|Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с
|272,0±2,5
|271,7±1,4
|249,0±0,7
|227,0±2,3
|207,7±1,4
|Обработка цифровых фотографий, баллы
|105,4±0,8
|109,3±1,0
|117,2±0,5
|104,0±0,4
|111,7±0,4
|Adobe Photoshop CС 2015.5, с
|515±7
|510±3
|404,3±1,3
|413,4±1,8
|378,2±2,4
|Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с
|211±3
|202±4
|194,2±1,7
|233,5±1,7
|222,0±0,9
|PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с
|237,8±2,3
|224,9±2,9
|238,7±1,9
|277,8±2,5
|257,9±1,6
|Распознавание текста, баллы
|253,4±0,4
|253,6±0,2
|272,8±1,9
|111,6±0,2
|122,9±0,2
|Abbyy FineReader 12 Professional, с
|174,6±0,3
|174,5±0,1
|162,1±1,1
|396,2±0,7
|359,9±0,4
|Архивирование, баллы
|110,6±0,4
|112,4±1,0
|154,7±0,3
|103,2±0,7
|106,4±1,1
|WinRAR 5.40 СPU, с
|82,9±0,3
|81,6±0,8
|59,2±0,1
|88,8±0,6
|86,2±0,9
|Научные расчеты, баллы
|160,3±1,9
|177,8±1,3
|169,1±1,4
|104,4±2,2
|115,6±1,6
|LAMMPS 64-bit 20160516, с
|205,0±2,8
|184,4±2,9
|205±4
|369±3
|337,8±4,1
|NAMD 2.11, с
|101,5±0,9
|100,2±0,8
|98,7±2,0
|212±4
|191,9±3,0
|FFTW 3.3.5, мс
|25,7±1,4
|17,2±0,5
|25,9±0,4
|38±4
|32,4±2,1
|Mathworks Matlab 2016a, с
|70,2±0,2
|70,2±0,8
|59,8±1,0
|106±3
|96,6±0,5
|Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с
|228,6±2,5
|229,3±1,3
|210±4
|233±2,9
|217±4
|Скорость файловых операций, баллы
|90,8±2,1
|89,9±1,6
|98,7±0,9
|101,8±2,1
|99,4±2,4
|WinRAR 5.40 Storage, с
|89,7±2,0
|89,9±1,9
|89,2±1,2
|85,3±1,3
|91,9±2,0
|UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с
|60,1±1,4
|61,5±2,7
|51,3±0,9
|50,2±2,8
|49,6±1,3
|Скорость копирования данных, с
|45,6±2,8
|45,9±0,8
|41,9±0,6
|40,8±1,0
|41,2±2,6
|Интегральный результат CPU, баллы
|167,3±0,5
|171,4±0,4
|189,9±0,5
|108,4±0,4
|118,0±0,3
|Интегральный результат Storage, баллы
|90,8±2,1
|89,9±1,6
|98,7±0,9
|101,8±2,1
|99,4±2,4
|Интегральный результат производительности, баллы
|139,2±1,0
|141,2±0,8
|156,0±0,5
|106,4±0,7
|112,1±0,8
Анализ результатов по приведенной таблице затруднителен, поэтому приведем также интегральные результаты тестирования на диаграммах для каждой логической группы тестов.
Как видно из сравнения результатов тестирования процессора Core i9-7900X в двухканальном и четырехканальном режиме работы памяти, увеличение пропускной способности памяти вдвое практически ничего не дает. То есть четыре канала памяти — это, конечно, очень круто, но хорошо бы еще найти приложения, которым это нужно. Единственные тесты, в которых увеличение пропускной способности памяти приводит к росту результата, это LAMMPS (сокращение времени выполнения теста на 10%) и FFTW (сокращение времени выполнения теста на 33%). Но это очень специфические приложения. Во всех «бытовых» тестах четырехканальный режим работы не обеспечивает ускорения относительно двухканального. Собственно, результат вполне предсказуемый: есть не так много приложений, для которых даже переход от одноканального режима работы памяти DDR4 к двухканальному способен существенно повлиять на скорость работы. То есть пропускной способности памяти DDR4 в двухканальном режиме во многих случаях оказывается более чем достаточно. Аналогию здесь можно привести такую: если на дороге всего одна полоса, но мало машин, то добавление еще нескольких полос не приведет к увеличению скорости движения машин. Учитывая, что четырехканальный режим обеспечивает практически те же результаты, что и двухканальный (разница по интегральному результату составляет всего 2,5% в пользу четырехканального режима), тестирование процессора Core i9-7900X в разгоне проводилось только при двухканальном режиме работы памяти DDR4-2400.
Разгон процессора Core i9-7900X до частоты 4,6 ГГц приводит к увеличению производительности на 13,5% — в состоянии разгона этот процессор набирает 189,9 баллов интегрального результата производительности CPU. На сегодняшний день это своеобразный рекорд. Напомним, что в качестве референсной системы в нашем тестовом пакете iXBT Application Benchmark 2017 используется компьютер на базе процессора Core i7-6700K с 16 ГБ памяти DDR4-2133 и без дискретной графики. То есть компьютер на базе 10-ядерного процессора Core i9-7900X примерно на 90% более производительный в сравнении с нашей референсной системой.
Теперь посмотрим на результаты тестирования 4-ядерного процессора Core i7-7740X. Прежде всего, его разгон до частоты 5 ГГц приводит к росту производительности почти на 9%, что уже неплохо. Но более интересным является сравнение производительности процессоров Core i7-7740X и Core i9-7900X. В отсутствии разгона процессор Core i9-7900X превосходит по интегральной производительности в процессорных тестах процессор Core i7-7740X на 54%. В состоянии разгона разница в интегральной производительности между Core i9-7900X @4,6 ГГц и Core i7-7740X @5 ГГц составляет уже 60% в пользу Core i9-7900X. Наиболее весомо преимущество 10-ядерного процессора Core i9-7900X над 4-ядерным Core i7-7740X в тестах видеоконвертирования (превосходство на 97% без разгона и на 104% при разгоне обоих процессоров), рендеринга (превосходство на 96% без разгона и на 99% при разгоне обоих процессоров) и распознавания текста (превосходство на 127% без разгона и на 122% при разгоне обоих процессоров). В тестах, относящихся к группе «Научные расчеты» и тестах группы «Видеоредактирование и создание видеоконтента» преимущество 10-ядерного процессора чуть скромнее. А вот в тестах группы «Обработка цифровых фотографий» процессор Core i9-7900X почти не имеет преимущества над процессором Core i7-7740X. Более того, в тесте на основе приложения Adobe Photoshop CС 2015.5 более производительным оказывается процессор Core i7-7740X. То есть в этом тесте предпочтительнее использование небольшого количества быстрых ядер, чем большого количества медленных ядер.
Результаты измерения энергопотребления
Теперь рассмотрим результаты измерения энергопотребления процессоров в тестах пакета iXBT Application Benchmark 2017.
Мощность энергопотребления процессора (мощность по шине 12 В разъема EPS12V) в ваттах представлена в таблице:
|Логическая группа тестов
|Core i9-7900X (2-канальный режим памяти)
|Core i9-7900X (4-канальный режим памяти)
|Core i9-7900X
@4,6 ГГц
|Core i7-7740X
|Core i7-7740X
@5 ГГц
|Видеоконвертирование
|MediaCoder x64 0.8.45.5852
|143,8
|143,7
|213,4
|83,0
|118,7
|HandBrake 0.10.5
|154,0
|154,2
|232,8
|88,4
|125,6
|Рендеринг
|POV-Ray 3.7
|196,4
|194,6
|231,9
|78,4
|110,7
|LuxRender 1.6 x64 OpenCL
|192,2
|190,8
|229,6
|76,6
|107,3
|Вlender 2.77a
|124,2
|123,0
|209,5
|82,9
|116,1
|Видеоредактирование и создание видеоконтента
|Adobe Premiere Pro CC 2015.4
|132,6
|131,4
|202,8
|80,4
|114,8
|Magix Vegas Pro 13
|152,4
|155,9
|192,7
|70,8
|91,8
|Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102
|137,3
|135,4
|205,6
|71,7
|101,1
|Adobe After Effects CC 2015.3
|122,1
|121,3
|190,7
|58,2
|82,7
|Photodex ProShow Producer 8.0.3648
|50,4
|50,1
|79,3
|37,8
|53,7
|Обработка цифровых фотографий
|Adobe Photoshop CС 2015.5
|50,4
|50,0
|101,4
|41,0
|58,0
|Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1
|69,6
|68,5
|121,5
|48,5
|67,8
|PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118
|103,6
|98,4
|173,8
|49,3
|72,9
|Распознавание текста
|Abbyy FineReader 12 Professional
|175,6
|175,1
|237,1
|67,1
|94,3
|Архивирование
|WinRAR 5.40 СPU
|51,0
|50,5
|143,8
|42,9
|57,5
|Научные расчеты
|LAMMPS 64-bit 20160516
|151,1
|157,0
|202,8
|60,5
|83,9
|NAMD 2.11
|196,5
|197,1
|236,2
|74,6
|105,4
|FFTW 3.3.5
|100,3
|116,2
|200,1
|59,2
|84,9
|Mathworks Matlab 2016a
|104,9
|104,3
|201,7
|51,3
|71,9
|Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation
|100,6
|100,0
|179,2
|56,4
|78,3
|Скорость файловых операций
|WinRAR 5.40 Storage
|16,6
|15,8
|64,8
|11,2
|14,3
|UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237
|16,1
|15,3
|66,9
|10,6
|15,0
|Скорость копирования данных
|16,1
|15,6
|68,7
|11,0
|15,6
Для удобства представим также результаты мощности энергопотребления в виде диаграммы (усредненное значение по каждой логической группе тестов).
Если говорить о процессоре Core i7-7740X с заявленным TDP 112 Вт, то видно, что без разгона мощность энергопотребления этого процессора не превышает 90 Вт, а в состоянии разгона самое высокое значение мощности энергопотребления составляет 125 Вт. И в данном случае заявленное TDP вполне себя оправдывает (хотя TDP и мощность энергопотребления — это не одно и то же).
А вот для процессора Core i9-7900X заявленное значение TDP в 140 Вт как-то плохо соотносится с реальной мощностью энергопотребления. Даже без разгона мощность энергопотребления в некоторых тестах превышает 190 Вт, а в разгоне может превышать уже 230 Вт. Понятно, что при столь высоком энергопотреблении дальнейший разгон процессора просто нереален. Во-первых, при такой мощности его очень трудно охладить (ни воздушный кулер, ни СВО с такими мощностями не справятся) и он неизбежно перегреется. Во-вторых, есть предел по максимальному значению тока процессора, при превышении которого срабатывает защита.
Что касается двухканального и четырехканального режимов работы памяти, то мощность энергопотребления в этих режимах практически одинаковая.
В качестве справочной информации приведем также данные по суммарной мощности энергопотребления через разъемы ATX и EPS12V в ваттах:
|Логическая группа тестов
|Core i9-7900X (2-канальный режим памяти)
|Core i9-7900X (4-канальный режим памяти)
|Core i9-7900X
@4,6 ГГц
|Core i7-7740X
|Core i7-7740X
@5 ГГц
|Видеоконвертирование
|MediaCoder x64 0.8.45.5852
|179,3
|182,1
|253,8
|113,7
|149,8
|HandBrake 0.10.5
|190,7
|190,8
|270,3
|118,7
|156,0
|Рендеринг
|POV-Ray 3.7
|229,9
|228,1
|265,3
|104,8
|137,7
|LuxRender 1.6 x64 OpenCL
|227,9
|226,5
|265,4
|104,3
|135,4
|Вlender 2.77a
|157,6
|156,3
|243,9
|110,0
|142,9
|Видеоредактирование и создание видеоконтента
|Adobe Premiere Pro CC 2015.4
|187,1
|185,9
|257,9
|128,6
|164,1
|Magix Vegas Pro 13
|207,3
|210,9
|247,5
|118,3
|139,4
|Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102
|174,3
|172,4
|243,9
|101,3
|132,4
|Adobe After Effects CC 2015.3
|155,2
|154,3
|224,4
|84,1
|110,1
|Photodex ProShow Producer 8.0.3648
|83,6
|83,2
|114,0
|65,4
|82,9
|Обработка цифровых фотографий
|Adobe Photoshop CС 2015.5
|95,9
|95,7
|151,5
|85,5
|104,6
|Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1
|103,9
|102,8
|156,9
|78,2
|99,1
|PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118
|132,4
|131,8
|208,4
|77,1
|102,2
|Распознавание текста
|Abbyy FineReader 12 Professional
|212,8
|212,4
|274,3
|95,8
|123,1
|Архивирование
|WinRAR 5.40 СPU
|86,3
|86,5
|183,2
|74,7
|88,5
|Научные расчеты
|LAMMPS 64-bit 20160516
|188,8
|195,0
|240,8
|89,4
|112,9
|NAMD 2.11
|233,7
|234,0
|273,5
|102,4
|133,3
|FFTW 3.3.5
|138,9
|157,9
|240,2
|91,7
|116,4
|Mathworks Matlab 2016a
|137,6
|137,4
|235,5
|77,5
|98,5
|Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation
|134,0
|133,0
|215,1
|84,1
|106,4
|Скорость файловых операций
|WinRAR 5.40 Storage
|47,7
|46,6
|96,8
|36,3
|39,4
|UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237
|47,0
|45,9
|98,8
|35,8
|39,9
|Скорость копирования данных
|47,2
|46,3
|100,8
|36,1
|40,7
Результаты тестирования производительности в играх
Кроме тестирования процессоров Core i9-7900X и Core i7-7740X с использованием пакета iXBT Application Benchmark 2017, мы также провели сравнение этих процессоров в играх с использованием тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017. Это тестирование мы решили сделать исключительно для тех пользователей, которые наивно полагают, что в играх 10-ядерный процессор может иметь преимущество над 4-ядерным.
Конечно, результаты тестирования в играх определяются в первую очередь производительностью видеокарты, а не процессора. Поэтому логично было бы предположить, что процессоры Core i7-7740X и Core i9-7900X при использовании одной и той же видеокарты покажут в играх одинаковый результат. Единственное, что может отличаться, это результаты в играх при их настройках на минимальное качество. поскольку в этом режиме снижается нагрузка на видеокарту и увеличивается нагрузка на процессор. Собственно, именно это мы и хотели проверить.
При тестировании в играх мы не разгоняли процессоры, а для Core i9-7900X использовался только двухканальный режим работы памяти. Кроме того, мы не стали использовать все тесты из пакета iXBT Game Benchmark 2017: игры Dark Souls III и The Elder Scrolls V: Skyrim мы исключили по причине того, что в них есть внутренние ограничения максимально возможного результата в 60 FPS и производительности видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G вполне достаточно, чтобы достигнуть этого результата при любых настройках. Тестирование проводилось при разрешении 2560×1440 при настройках на максимальное и минимальное качество.
Результаты тестирования при настройках на максимальное качество следующие:
|Игровой тест
|Результат, FPS
|Core i7-7740X
|Core i9-7900X
|World of Tanks
|103,9
|102,4
|Battlefield 1
|27,8
|27,2
|Deus Ex: Mankind Divided
|10,6
|10,6
|Ashes of the Singularity
|43,7
|43,2
|Far Cry Primal
|65,1
|63,8
|Rise of the Tomb Raider
|35,7
|35,9
|F1 2016
|79,1
|77,8
|Hitman (2016)
|33,4
|33,1
|Total War: Warhammer
|37,1
|36,5
Для наглядности продемонстрируем результат также на диаграмме:
Как и следовало ожидать, при настройках на максимальное качество результаты целиком определяются производительностью видеокарты и не зависят от процессора. Поэтому 4-ядерный Core i7-7740X и 10-ядерный Core i9-7900X демонстрируют одинаковые результаты в играх.
Результаты тестирования при настройках на минимальное качество следующие:
|Игровой тест
|Результат, FPS
|Core i7-7740X
|Core i9-7900X
|World of Tanks
|117,9
|115,9
|Battlefield 1
|197,8
|189,6
|Deus Ex: Mankind Divided
|85,5
|87,4
|Ashes of the Singularity
|82,2
|80,5
|Far Cry Primal
|102,9
|96,3
|Rise of the Tomb Raider
|157,7
|119,4
|F1 2016
|115,0
|80,1
|Hitman (2016)
|151,2
|129,5
|Total War: Warhammer
|151,6
|150,3
Опять-таки, для наглядности продублируем результаты на диаграмме:
Как видим, при настройках на минимальное качество в таких играх, как Rise of the Tomb Raider, F1 2016 и Hitman (2016), преимущество демонстрирует 4-ядерный процессор Core i7-7740X. В остальных играх для процессоров Core i7-7740X и Core i9-7900X получается примерно одинаковый результат (тоже с незначительным преимуществом процессора Core i7-7740X). В общем-то, результат вполне закономерный. Для игр много процессорных ядер не нужно, и лучше немного быстрых ядер, чем много медленных.
Заключение
В заключение еще раз отметим наиболее важные наблюдения, сделанные нами по ходу тестирования. Если говорить о ресурсоемких приложениях, то по интегральному результату производительности в процессорных тестах 10-ядерный Core i9-7900X превосходит 4-ядерный Core i7-7740X на 54%. Разгон Core i9-7900X до частоты 4,6 ГГц позволяет поднять производительность еще на 13,5%. Однако такой разгон сопровождается увеличением мощности энергопотребления до величины более 200 Вт, и в этих условиях возникает проблема охлаждения процессора. Четырехканальный режим работы памяти в варианте процессора Core i9-7900X не имеет весомого преимущества над двухканальным режимом — очень трудно найти реальные приложения, которым действительно требуется пропускная способность 4 каналов памяти DDR4. И последнее, на что стоит обратить внимание, это тот факт, что 10-ядерный процессор Core i9-7900X ни разу не игровой, хотя иногда его именно так и пытаются преподнести.
|Дополнительно
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