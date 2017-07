Процессор Intel Core i9-7900X против Core i7-7740X Десять ядер против четырех

Ранее мы уже писали, что в рамках выставки Computex 2017 компания Intel обнародовала информацию о новой платформе под кодовым наименованием Basin Falls, которая включает чипсет Intel X299 и семейство новых процессоров Intel Core-X (Skylake-X и Kaby Lake-X) с разъемом LGA 2066. Более того, мы даже протестировали четырехъядерный процессор Intel Core i7-7740X (Kaby Lake-X) и сравнили его по производительности с процессорами Kaby Lake с разъемом LGA 1151. Напомним, что по результатам тестирования мы сделали простой вывод: процессор Intel Core i7-7740X — это аналог процессора Intel Core i7-7700K, но с другим разъемом и без графического ядра (или с заблокированным графическим ядром). Процессоры Intel Core i7-7740X и Intel Core i7-7700K обеспечивают практически одинаковую производительность во всех приложениях. Более того, выяснилось, что и разгонный потенциал у моделей Intel Core i7-7740X и Intel Core i7-7700K также одинаковый, да и по энергопотреблению они практически совпадают (несмотря на немного разное заявленное значение TDP). В этой статье мы рассмотрим результаты тестирования 10-ядерного процессора Intel Core i9-7900X (Skylake-X) и сравним его производительность с Intel Core i7-7740X (Kaby Lake-X). Кроме того, будет рассмотрен такой важный аспект, как энергопотребление и разгонный потенциал этих процессоров. Краткие спецификации сравниваемых моделей процессоров приведены далее. Процессор Core i7-7740Х Core i9-7900X Техпроцесс, нм 14 14 Разъем LGA 2066 LGA 2066 Количество ядер 4 10 Количество потоков 8 20 Кэш L3, МБ 8 13,75 Номинальная частота, ГГц 4,3 3,3 Максимальная частота в режиме Turbo Boost, ГГц 4,5 4,3 Максимальная частота в режиме Turbo Boost Max 3.0, ГГц — 4,5 TDP, Вт 112 140 Частота памяти DDR4, МГц 2666 2666 Количество каналов памяти 2 4 Максимальный объем памяти, ГБ 64 128 Количество линий PCIe 3.0 16 44 Расширения набора команд SSE4.1/4.2, AVX 2.0 SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AVX-512 Графическое ядро — — Ориентировочная стоимость $339 $999 Средняя цена T-1729324907 T-1729323810 Исследование производительности и энергопотребления Для тестирования процессоров Intel Core i7-7740X и Intel Core i9-7900X мы использовали стенд следующей конфигурации: Материнская плата Asus Prime X299-Deluxe Чипсет Intel X299 Память 16 ГБ DDR4-2400 Графическая подсистема MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G Накопитель SSD Seagate ST480FN0021 (480 ГБ) Операционная система Windows 10 Pro (64-битная) Из двух имеющихся у нас в наличии плат на чипсете Intel X299 (Asus Prime X299-Deluxe и X299 Aorus Gaming 9) мы выбрали плату Asus, поскольку, как выяснилось, на ней процессор Intel Core i7-7740X мог стабильно работать на частоте 5 ГГц, в то время как на X299 Aorus Gaming 9 стабильной работы этого процессора удалось добиться только на частоте 4,9 ГГц. Поскольку процессоры Intel Core i7-7740X и Core i9-7900X допускают возможность разгона, они были протестированы как в режиме по умолчанию, так и в режиме разгона. Более того, процессор Core i9-7900X имеет 4-канальный контроллер памяти, а процессор Core i7-7740X — только двухканальный, поэтому для выявления разницы процессор Core i9-7900X один раз был протестирован в четырехканальном режиме работы памяти, а второй раз — в двухканальном. Разгон процессоров производился путем изменения коэффициента умножения одновременно для всех ядер. Для процессора Intel Core i7-7740X в состоянии разгона частота составляла 5 ГГц, а для процессора Core i9-7900X стабильной работы в состоянии разгона удалось добиться на частоте 4,6 ГГц. Уточним, что Core i9-7900X запускался и на частоте 5 ГГц, однако все тесты он смог пройти только при частоте 4,6 ГГц. Помимо тестирования процессоров на предмет производительности, мы также измеряли их энергопотребление, для чего использовался специализированный программно-аппаратный измерительный блок, который подключался в разрыв цепей питания между компьютерным блоком питания и материнской платой. То есть измерительный блок подключался к 24-контактному (ATX) и 8-контактному (EPS12V) разъемам блока питания, а материнская плата подключалась уже к измерительному блоку с использованием аналогичных разъемов. Измерительный блок способен измерять напряжение и силу тока по шинам 12 В, 5 В и 3,3 В разъема ATX, а также напряжение питания и силу тока по шине 12 В разъема ATX12V/EPS12V, используемого для питания процессора. Связь измерительного блока с компьютером осуществляется по шине USB. Это позволяет управлять работой блока и сохранять измеряемые величины в файле. Управление работой измерительного блока производится из командной строки. В каждом тесте с использованием программно-аппаратного блока определялась суммарная потребляемая мощность и мощность, потребляемая процессором. Под суммарной потребляемой мощностью во время выполнения теста понимается мощность, потребляемая по шинам 12 В, 5 В и 3,3 В разъема ATX и шине 12 В разъема EPS12V. Под потребляемой только процессором мощностью во время выполнения теста понимается мощность, потребляемая по шине 12 В разъема EPS12V (этот разъем используется для питания процессора). Однако нужно иметь в виду, что в данном случае речь идет об энергопотреблении процессора вместе с регулятором напряжения его питания. Естественно, регулятор напряжения имеет определенный КПД, и часть электрической энергии потребляется самим регулятором (выделяется в виде тепла на MOSFET-транзисторах и других элементах). Таким образом, реальная мощность, потребляемая самим процессором, будет немного ниже измеряемых нами значений, однако измерить это реальное значение с использованием внешнего измерительного блока не представляется возможным. Тестирование процессоров проводилось с применением нашего бенчмарка на основе реальных приложений iXBT Application Benchmark 2017 и игрового пакета iXBT Game Benchmark 2017. Результаты тестирования производительности в неигровых приложениях Далее мы приводим результаты сравнительного тестирования процессоров, рассчитанные по 5 прогонам каждого теста. Напомним, что погрешность результата рассчитывается с доверительной вероятностью 95%. Логическая группа тестов Core i9-7900X (2-канальный режим памяти) Core i9-7900X (4-канальный режим памяти) Core i9-7900X

@4,6 ГГц Core i7-7740X Core i7-7740X

@5 ГГц Видеоконвертирование, баллы 218±4 219,2±1,4 248,7±2,4 110,5±0,4 121,6±0,4 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 47,3±1,5 47,0±1,4 42,0±0,8 96,0±0,5 87,0±0,5 HandBrake 0.10.5, с 48,5±0,2 48,2±0,3 41,9±0,2 92,9±0,4 84,6±0,4 Рендеринг, баллы 221,0±1,0 220,7±1,5 240,4±0,9 111,2±0,2 122,8±0,3 POV-Ray 3.7, с 57,5±0,3 57,6±0,5 55,5±0,1 124,4±0,3 112,0±0,3 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 102,0±0,5 102,0±0,5 97,0±0,7 228±0,5 206,3±1,4 Вlender 2.77a, с 121,7±1,6 121,9±2,3 102,9±0,9 197,5±0,5 179,8±0,6 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 160,5±0,9 162,1±0,8 177,7±1,5 114,5±0,4 126,6±0,5 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 54,6±0,2 54,1±0,3 49,1±0,1 97,0±0,9 88,0±0,1 Magix Vegas Pro 13, с 179,3±1,4 173±4 175,0±1,1 318,0±0,8 290±5 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 138±4 138,0±0,3 119±5 169,4±1,6 150,4±1,0 Adobe After Effects CC 2015.3, с 302,3±0,5 301,0±1,7 262,0±1,5 506±47 457,0±2,5 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 272,0±2,5 271,7±1,4 249,0±0,7 227,0±2,3 207,7±1,4 Обработка цифровых фотографий, баллы 105,4±0,8 109,3±1,0 117,2±0,5 104,0±0,4 111,7±0,4 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 515±7 510±3 404,3±1,3 413,4±1,8 378,2±2,4 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 211±3 202±4 194,2±1,7 233,5±1,7 222,0±0,9 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 237,8±2,3 224,9±2,9 238,7±1,9 277,8±2,5 257,9±1,6 Распознавание текста, баллы 253,4±0,4 253,6±0,2 272,8±1,9 111,6±0,2 122,9±0,2 Abbyy FineReader 12 Professional, с 174,6±0,3 174,5±0,1 162,1±1,1 396,2±0,7 359,9±0,4 Архивирование, баллы 110,6±0,4 112,4±1,0 154,7±0,3 103,2±0,7 106,4±1,1 WinRAR 5.40 СPU, с 82,9±0,3 81,6±0,8 59,2±0,1 88,8±0,6 86,2±0,9 Научные расчеты, баллы 160,3±1,9 177,8±1,3 169,1±1,4 104,4±2,2 115,6±1,6 LAMMPS 64-bit 20160516, с 205,0±2,8 184,4±2,9 205±4 369±3 337,8±4,1 NAMD 2.11, с 101,5±0,9 100,2±0,8 98,7±2,0 212±4 191,9±3,0 FFTW 3.3.5, мс 25,7±1,4 17,2±0,5 25,9±0,4 38±4 32,4±2,1 Mathworks Matlab 2016a, с 70,2±0,2 70,2±0,8 59,8±1,0 106±3 96,6±0,5 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 228,6±2,5 229,3±1,3 210±4 233±2,9 217±4 Скорость файловых операций, баллы 90,8±2,1 89,9±1,6 98,7±0,9 101,8±2,1 99,4±2,4 WinRAR 5.40 Storage, с 89,7±2,0 89,9±1,9 89,2±1,2 85,3±1,3 91,9±2,0 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 60,1±1,4 61,5±2,7 51,3±0,9 50,2±2,8 49,6±1,3 Скорость копирования данных, с 45,6±2,8 45,9±0,8 41,9±0,6 40,8±1,0 41,2±2,6 Интегральный результат CPU, баллы 167,3±0,5 171,4±0,4 189,9±0,5 108,4±0,4 118,0±0,3 Интегральный результат Storage, баллы 90,8±2,1 89,9±1,6 98,7±0,9 101,8±2,1 99,4±2,4 Интегральный результат производительности, баллы 139,2±1,0 141,2±0,8 156,0±0,5 106,4±0,7 112,1±0,8 Анализ результатов по приведенной таблице затруднителен, поэтому приведем также интегральные результаты тестирования на диаграммах для каждой логической группы тестов. Как видно из сравнения результатов тестирования процессора Core i9-7900X в двухканальном и четырехканальном режиме работы памяти, увеличение пропускной способности памяти вдвое практически ничего не дает. То есть четыре канала памяти — это, конечно, очень круто, но хорошо бы еще найти приложения, которым это нужно. Единственные тесты, в которых увеличение пропускной способности памяти приводит к росту результата, это LAMMPS (сокращение времени выполнения теста на 10%) и FFTW (сокращение времени выполнения теста на 33%). Но это очень специфические приложения. Во всех «бытовых» тестах четырехканальный режим работы не обеспечивает ускорения относительно двухканального. Собственно, результат вполне предсказуемый: есть не так много приложений, для которых даже переход от одноканального режима работы памяти DDR4 к двухканальному способен существенно повлиять на скорость работы. То есть пропускной способности памяти DDR4 в двухканальном режиме во многих случаях оказывается более чем достаточно. Аналогию здесь можно привести такую: если на дороге всего одна полоса, но мало машин, то добавление еще нескольких полос не приведет к увеличению скорости движения машин. Учитывая, что четырехканальный режим обеспечивает практически те же результаты, что и двухканальный (разница по интегральному результату составляет всего 2,5% в пользу четырехканального режима), тестирование процессора Core i9-7900X в разгоне проводилось только при двухканальном режиме работы памяти DDR4-2400. Разгон процессора Core i9-7900X до частоты 4,6 ГГц приводит к увеличению производительности на 13,5% — в состоянии разгона этот процессор набирает 189,9 баллов интегрального результата производительности CPU. На сегодняшний день это своеобразный рекорд. Напомним, что в качестве референсной системы в нашем тестовом пакете iXBT Application Benchmark 2017 используется компьютер на базе процессора Core i7-6700K с 16 ГБ памяти DDR4-2133 и без дискретной графики. То есть компьютер на базе 10-ядерного процессора Core i9-7900X примерно на 90% более производительный в сравнении с нашей референсной системой. Теперь посмотрим на результаты тестирования 4-ядерного процессора Core i7-7740X. Прежде всего, его разгон до частоты 5 ГГц приводит к росту производительности почти на 9%, что уже неплохо. Но более интересным является сравнение производительности процессоров Core i7-7740X и Core i9-7900X. В отсутствии разгона процессор Core i9-7900X превосходит по интегральной производительности в процессорных тестах процессор Core i7-7740X на 54%. В состоянии разгона разница в интегральной производительности между Core i9-7900X @4,6 ГГц и Core i7-7740X @5 ГГц составляет уже 60% в пользу Core i9-7900X. Наиболее весомо преимущество 10-ядерного процессора Core i9-7900X над 4-ядерным Core i7-7740X в тестах видеоконвертирования (превосходство на 97% без разгона и на 104% при разгоне обоих процессоров), рендеринга (превосходство на 96% без разгона и на 99% при разгоне обоих процессоров) и распознавания текста (превосходство на 127% без разгона и на 122% при разгоне обоих процессоров). В тестах, относящихся к группе «Научные расчеты» и тестах группы «Видеоредактирование и создание видеоконтента» преимущество 10-ядерного процессора чуть скромнее. А вот в тестах группы «Обработка цифровых фотографий» процессор Core i9-7900X почти не имеет преимущества над процессором Core i7-7740X. Более того, в тесте на основе приложения Adobe Photoshop CС 2015.5 более производительным оказывается процессор Core i7-7740X. То есть в этом тесте предпочтительнее использование небольшого количества быстрых ядер, чем большого количества медленных ядер. Результаты измерения энергопотребления Теперь рассмотрим результаты измерения энергопотребления процессоров в тестах пакета iXBT Application Benchmark 2017. Мощность энергопотребления процессора (мощность по шине 12 В разъема EPS12V) в ваттах представлена в таблице: Логическая группа тестов Core i9-7900X (2-канальный режим памяти) Core i9-7900X (4-канальный режим памяти) Core i9-7900X

@4,6 ГГц Core i7-7740X Core i7-7740X

@5 ГГц Видеоконвертирование MediaCoder x64 0.8.45.5852 143,8 143,7 213,4 83,0 118,7 HandBrake 0.10.5 154,0 154,2 232,8 88,4 125,6 Рендеринг POV-Ray 3.7 196,4 194,6 231,9 78,4 110,7 LuxRender 1.6 x64 OpenCL 192,2 190,8 229,6 76,6 107,3 Вlender 2.77a 124,2 123,0 209,5 82,9 116,1 Видеоредактирование и создание видеоконтента Adobe Premiere Pro CC 2015.4 132,6 131,4 202,8 80,4 114,8 Magix Vegas Pro 13 152,4 155,9 192,7 70,8 91,8 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102 137,3 135,4 205,6 71,7 101,1 Adobe After Effects CC 2015.3 122,1 121,3 190,7 58,2 82,7 Photodex ProShow Producer 8.0.3648 50,4 50,1 79,3 37,8 53,7 Обработка цифровых фотографий Adobe Photoshop CС 2015.5 50,4 50,0 101,4 41,0 58,0 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1 69,6 68,5 121,5 48,5 67,8 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118 103,6 98,4 173,8 49,3 72,9 Распознавание текста Abbyy FineReader 12 Professional 175,6 175,1 237,1 67,1 94,3 Архивирование WinRAR 5.40 СPU 51,0 50,5 143,8 42,9 57,5 Научные расчеты LAMMPS 64-bit 20160516 151,1 157,0 202,8 60,5 83,9 NAMD 2.11 196,5 197,1 236,2 74,6 105,4 FFTW 3.3.5 100,3 116,2 200,1 59,2 84,9 Mathworks Matlab 2016a 104,9 104,3 201,7 51,3 71,9 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation 100,6 100,0 179,2 56,4 78,3 Скорость файловых операций WinRAR 5.40 Storage 16,6 15,8 64,8 11,2 14,3 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237 16,1 15,3 66,9 10,6 15,0 Скорость копирования данных 16,1 15,6 68,7 11,0 15,6 Для удобства представим также результаты мощности энергопотребления в виде диаграммы (усредненное значение по каждой логической группе тестов). Если говорить о процессоре Core i7-7740X с заявленным TDP 112 Вт, то видно, что без разгона мощность энергопотребления этого процессора не превышает 90 Вт, а в состоянии разгона самое высокое значение мощности энергопотребления составляет 125 Вт. И в данном случае заявленное TDP вполне себя оправдывает (хотя TDP и мощность энергопотребления — это не одно и то же). А вот для процессора Core i9-7900X заявленное значение TDP в 140 Вт как-то плохо соотносится с реальной мощностью энергопотребления. Даже без разгона мощность энергопотребления в некоторых тестах превышает 190 Вт, а в разгоне может превышать уже 230 Вт. Понятно, что при столь высоком энергопотреблении дальнейший разгон процессора просто нереален. Во-первых, при такой мощности его очень трудно охладить (ни воздушный кулер, ни СВО с такими мощностями не справятся) и он неизбежно перегреется. Во-вторых, есть предел по максимальному значению тока процессора, при превышении которого срабатывает защита. Что касается двухканального и четырехканального режимов работы памяти, то мощность энергопотребления в этих режимах практически одинаковая. В качестве справочной информации приведем также данные по суммарной мощности энергопотребления через разъемы ATX и EPS12V в ваттах: Логическая группа тестов Core i9-7900X (2-канальный режим памяти) Core i9-7900X (4-канальный режим памяти) Core i9-7900X

@4,6 ГГц Core i7-7740X Core i7-7740X

@5 ГГц Видеоконвертирование MediaCoder x64 0.8.45.5852 179,3 182,1 253,8 113,7 149,8 HandBrake 0.10.5 190,7 190,8 270,3 118,7 156,0 Рендеринг POV-Ray 3.7 229,9 228,1 265,3 104,8 137,7 LuxRender 1.6 x64 OpenCL 227,9 226,5 265,4 104,3 135,4 Вlender 2.77a 157,6 156,3 243,9 110,0 142,9 Видеоредактирование и создание видеоконтента Adobe Premiere Pro CC 2015.4 187,1 185,9 257,9 128,6 164,1 Magix Vegas Pro 13 207,3 210,9 247,5 118,3 139,4 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102 174,3 172,4 243,9 101,3 132,4 Adobe After Effects CC 2015.3 155,2 154,3 224,4 84,1 110,1 Photodex ProShow Producer 8.0.3648 83,6 83,2 114,0 65,4 82,9 Обработка цифровых фотографий Adobe Photoshop CС 2015.5 95,9 95,7 151,5 85,5 104,6 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1 103,9 102,8 156,9 78,2 99,1 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118 132,4 131,8 208,4 77,1 102,2 Распознавание текста Abbyy FineReader 12 Professional 212,8 212,4 274,3 95,8 123,1 Архивирование WinRAR 5.40 СPU 86,3 86,5 183,2 74,7 88,5 Научные расчеты LAMMPS 64-bit 20160516 188,8 195,0 240,8 89,4 112,9 NAMD 2.11 233,7 234,0 273,5 102,4 133,3 FFTW 3.3.5 138,9 157,9 240,2 91,7 116,4 Mathworks Matlab 2016a 137,6 137,4 235,5 77,5 98,5 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation 134,0 133,0 215,1 84,1 106,4 Скорость файловых операций WinRAR 5.40 Storage 47,7 46,6 96,8 36,3 39,4 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237 47,0 45,9 98,8 35,8 39,9 Скорость копирования данных 47,2 46,3 100,8 36,1 40,7 Результаты тестирования производительности в играх Кроме тестирования процессоров Core i9-7900X и Core i7-7740X с использованием пакета iXBT Application Benchmark 2017, мы также провели сравнение этих процессоров в играх с использованием тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017. Это тестирование мы решили сделать исключительно для тех пользователей, которые наивно полагают, что в играх 10-ядерный процессор может иметь преимущество над 4-ядерным. Конечно, результаты тестирования в играх определяются в первую очередь производительностью видеокарты, а не процессора. Поэтому логично было бы предположить, что процессоры Core i7-7740X и Core i9-7900X при использовании одной и той же видеокарты покажут в играх одинаковый результат. Единственное, что может отличаться, это результаты в играх при их настройках на минимальное качество. поскольку в этом режиме снижается нагрузка на видеокарту и увеличивается нагрузка на процессор. Собственно, именно это мы и хотели проверить. При тестировании в играх мы не разгоняли процессоры, а для Core i9-7900X использовался только двухканальный режим работы памяти. Кроме того, мы не стали использовать все тесты из пакета iXBT Game Benchmark 2017: игры Dark Souls III и The Elder Scrolls V: Skyrim мы исключили по причине того, что в них есть внутренние ограничения максимально возможного результата в 60 FPS и производительности видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G вполне достаточно, чтобы достигнуть этого результата при любых настройках. Тестирование проводилось при разрешении 2560×1440 при настройках на максимальное и минимальное качество. Результаты тестирования при настройках на максимальное качество следующие: Игровой тест Результат, FPS Core i7-7740X Core i9-7900X World of Tanks 103,9 102,4 Battlefield 1 27,8 27,2 Deus Ex: Mankind Divided 10,6 10,6 Ashes of the Singularity 43,7 43,2 Far Cry Primal 65,1 63,8 Rise of the Tomb Raider 35,7 35,9 F1 2016 79,1 77,8 Hitman (2016) 33,4 33,1 Total War: Warhammer 37,1 36,5 Для наглядности продемонстрируем результат также на диаграмме: Как и следовало ожидать, при настройках на максимальное качество результаты целиком определяются производительностью видеокарты и не зависят от процессора. Поэтому 4-ядерный Core i7-7740X и 10-ядерный Core i9-7900X демонстрируют одинаковые результаты в играх. Результаты тестирования при настройках на минимальное качество следующие: Игровой тест Результат, FPS Core i7-7740X Core i9-7900X World of Tanks 117,9 115,9 Battlefield 1 197,8 189,6 Deus Ex: Mankind Divided 85,5 87,4 Ashes of the Singularity 82,2 80,5 Far Cry Primal 102,9 96,3 Rise of the Tomb Raider 157,7 119,4 F1 2016 115,0 80,1 Hitman (2016) 151,2 129,5 Total War: Warhammer 151,6 150,3 Опять-таки, для наглядности продублируем результаты на диаграмме: Как видим, при настройках на минимальное качество в таких играх, как Rise of the Tomb Raider, F1 2016 и Hitman (2016), преимущество демонстрирует 4-ядерный процессор Core i7-7740X. В остальных играх для процессоров Core i7-7740X и Core i9-7900X получается примерно одинаковый результат (тоже с незначительным преимуществом процессора Core i7-7740X). В общем-то, результат вполне закономерный. Для игр много процессорных ядер не нужно, и лучше немного быстрых ядер, чем много медленных. Заключение В заключение еще раз отметим наиболее важные наблюдения, сделанные нами по ходу тестирования. Если говорить о ресурсоемких приложениях, то по интегральному результату производительности в процессорных тестах 10-ядерный Core i9-7900X превосходит 4-ядерный Core i7-7740X на 54%. Разгон Core i9-7900X до частоты 4,6 ГГц позволяет поднять производительность еще на 13,5%. Однако такой разгон сопровождается увеличением мощности энергопотребления до величины более 200 Вт, и в этих условиях возникает проблема охлаждения процессора. Четырехканальный режим работы памяти в варианте процессора Core i9-7900X не имеет весомого преимущества над двухканальным режимом — очень трудно найти реальные приложения, которым действительно требуется пропускная способность 4 каналов памяти DDR4. И последнее, на что стоит обратить внимание, это тот факт, что 10-ядерный процессор Core i9-7900X ни разу не игровой, хотя иногда его именно так и пытаются преподнести.

