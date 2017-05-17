Код для блога бета

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Компания AMD сегодня представила видеокарту поколения Vega.
Указом Президента Украины № 133/2017 от 15 мая 2017 года, в соответствии со статьёй 5 Закона Украины «О санкциях», было решено заблокировать доступ к популярным социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники».
Новые данные о грядущих процессорах или видеокартах AMD появляются в Сети практически каждый день.
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