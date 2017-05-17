Код для блога бета

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Главная » Новости 17 мая 2017

Представлена профессиональная 3D-карта Radeon Vega Frontier Edition производительностью 13 TFLOPS

Компания AMD сегодня представила видеокарту поколения Vega.

Украина заблокирует социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также некоторые другие популярные ресурсы

Указом Президента Украины № 133/2017 от 15 мая 2017 года, в соответствии со статьёй 5 Закона Украины «О санкциях», было решено заблокировать доступ к популярным социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники».

Стали известны имена и параметры процессоров AMD Ryzen 9 (ThreadRipper). Старшая 16-ядерная модель будет работать на частоте до 3,9 ГГц

Новые данные о грядущих процессорах или видеокартах AMD появляются в Сети практически каждый день.

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13:11

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Смартфон OnePlus 5 позирует на «живом» фото

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11:53

Новые изображения позволяют понять разницу между существующими моделями Samsung Galaxy J и теми, которые появятся в следующем месяце

11:29

Amazon будет вознаграждать разработчиков самых популярных игровых навыков для Alexa

08:00

Foxconn может завладеть частью полупроводникового бизнеса Toshiba, используя Sharp

07:30

Asus сократит производство настольных ПК, сделав акцент на игровых моделях и корпоративных решениях

07:00

С 2017 по 2023 год рынок телевизионных панелей AMOLED вырастет примерно в шесть раз

16 мая 2017

23:23

Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера

20:23

Фотография чехла указывает на то, что смартфон Samsung Galaxy C10 получит сдвоенную камеру и кнопку запуска Bixby

19:20

Смартфон Nokia 8 или Nokia 9 запечатлён на видео

18:54

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18:38

Apple не выпустит новую модель планшета iPad mini

18:22

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18:00

Планшетофону Galaxy Note8 приписывают экран размером 6,3 дюйма и сдвоенную основную камеру

17:00

Бывший генеральный директор SolarCity уходит из Tesla

16:55

MSI Z270 Godlike Gaming – флагманская материнская плата MSI на базе чипсета Intel Z270

16:30

Смартфон LG V30 первым из аппаратов компании получит панель OLED производства LG Display

16:00

Франция вышла на второе место в Европе по количеству роботов, используемых в автомобилестроении

15:48

Volvo и Audi будут использовать в своих будущих автомобилях полноценную ОС Android

15:32

Специалисты DXOMark не заметили особого прогресса в камере Samsung Galaxy S8 при сравнении с предшественником

15:15

Видеокарту GeForce GT 1030 представят уже завтра. Ориентировочная стоимость — 70 долларов

15:00

Устройство для работы с картами памяти Delkin Black имеет защищенное исполнение и оснащено интерфейсом USB 3.0

14:00

Компания Swiftech представила водоблоки Komodo NV-LE GTX 1080 Ti и Komodo NV-ECO GTX 1080 Ti

12:11

Представлены смартфоны Moto C и Moto C Plus стоимостью от 90 до 120 евро, работающие под управлением Android 7.0

12:00

Защищенный смартфон Samsung Galaxy S8 Active получил сертификат WFA

11:53

Умные холодильники Samsung Family Hub 2.0 получили поддержку голосового помощника Bixby

11:36

Смартфон OnePlus 5 набрал более 176 тыс. баллов в AnTuTu

11:26

Продажи смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ превысили 5 млн единиц

11:25

Большой смартфон Xiaomi Mi Max 2 может быть предложен в двух модификациях на разных платформах

11:00

Виртуальный помощник Google Assistant скоро станет доступен пользователям iOS

10:45

Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 получил экран OLED и SoC Snapdragon 660

10:04

Представлена системная плата Asus Crosshair VI Hero (Wi-Fi ac) для процессоров AMD Ryzen

10:00

Судья запретил Uber использовать технологии, украденные у Waymo

09:59

Смартфон Huawei Y3 2017 оценен в $60

09:16

Названа «самая физкультурная страна» по данным Fitbit

08:48

В Toyota рассчитывают, что летающее такси будет готово к Олимпийским играм 2020 года

07:00

Изображение смартфонов Moto Z2 Play и Moto Z2 Force подтверждает отсутствие третьей модели в обновлённой линейке флагманов бренда

01:21

Смартфон HTC U 11 запечатлён на видео незадолго до анонса

15 мая 2017

20:00

На выпуск «системы творческих объективов» Neptune собрано почти полмиллиона долларов

19:19

Дисплеи micro-LED могут оказаться почти на треть дешевле нынешних светодиодных дисплеев

18:39

Основой смартфона Huawei nova 2 служит однокристальная система HiSilicon Kirin 658

18:29

Еще одна 3D-карта серии AMD RX Vega замечена в CompuBench

14:00

Линейка AMD Vega будет состоять из трёх видеокарт. Флагманская RX Vega Nova будет оценена в 600 долларов

13:46

Полупроводниковый рынок в 2016 году вырос на 2,6%, но лидеры отрасли в основном увеличили выручку сильнее

13:45

Samsung Galaxy J7 Max – большой смартфон на платформе MediaTek Helio P20

13:43

Компания StoreDot показала аккумулятор для электромобилей, полностью заряжаемый за 5 минут

13:14

Компании Asus приписывают намерение прекратить развитие линии умных часов ZenWatch

12:59

В системе основной камеры Huawei Honor 9 будут использованы датчики разрешением 12 и 20 Мп

12:57

ПО CompuBench утверждает, что у старшей видеокарты AMD Vega будет 16 ГБ памяти и GPU с частотой до 1600 МГц

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